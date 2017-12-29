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В ЦОНы вернулись очереди: казахстанцы торопятся заменить паспорта

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 16:43
В ЦОНы вернулись очереди: казахстанцы торопятся заменить паспорта
Фото с сайта old.obk.kz
Прописка и временная регистрация в Казахстане станут бесплатными со следующего года, а вот загранпаспорт подорожает в два раза, передает телеканал Алматы.

В результате в ЦОНы вернулись очереди – люди торопятся с оформлением документа по старой ставке. Такой ажиотаж возник после WhatsApp-рассылки – кто-то активно предупреждал казахстанцев о скором подорожании услуг.

Информацию в ДВД подтвердили – в сутки специалисты миграционной службы обслуживают более четырех тысяч человек. Среди собравшихся есть не только те, кто хочет сэкономить, но и те, у кого срок действия документа заканчивается далеко не в 2017 году. Из-за слухов нервничают все.

В каждом ЦОНе в штатном режиме работают по два специалиста миграционной службы. Однако горожане торопятся. Некоторые нашли выход, говорят, главное, успеть оплатить госошлину в 2017 году, а оформить документ можно и в 2018-ом, когда очередь станет меньше.

"Государственная пошлина за выдачу паспорта будет составлять 19 240 тенге за выдачу удостоверения личности гражданина РК – это 0,2 процента МРП, что составляет 481 тенге. Если у вас срок замены паспорта или удостоверения личности не подошел, то делать этого не надо. Поэтому большая часть граждан приходят в ЦОН именно с таким вопросом, в связи с чем наблюдается небольшое скопление", – сказала официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.

Выдача паспорта в ускоренном режиме будет стоить по-прежнему – 2000 тенге , изготовление удостоверения личности подорожает всего на 30 тенге. А прописка и временная регистрация с января 2018 года станут и вовсе бесплатными.

Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 4 )

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Trykster (Посетители) Сегодня, 19:00
Цитата: Valderrama
долбанное правительство, которое думает

Не думает. Делает не думая.
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 18:55
Valderrama,
Согласен. Это как kill bill.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 18:46
Цитата: Ёж
Пора блокировать этот долбанный вотсап.


Пора блокировать это долбанное правительство, которое думает только о том чтобы граждан своей же страны нагреть на деньги...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • Trykster
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:47
Пора блокировать этот долбанный вотсап.
 
 

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