В ЦОНы вернулись очереди: казахстанцы торопятся заменить паспорта

Прописка и временная регистрация в Казахстане станут бесплатными со следующего года, а вот загранпаспорт подорожает в два раза, передает телеканал Алматы.В результате в ЦОНы вернулись очереди – люди торопятся с оформлением документа по старой ставке. Такой ажиотаж возник после WhatsApp-рассылки – кто-то активно предупреждал казахстанцев о скором подорожании услуг.Информацию в ДВД подтвердили – в сутки специалисты миграционной службы обслуживают более четырех тысяч человек. Среди собравшихся есть не только те, кто хочет сэкономить, но и те, у кого срок действия документа заканчивается далеко не в 2017 году. Из-за слухов нервничают все.В каждом ЦОНе в штатном режиме работают по два специалиста миграционной службы. Однако горожане торопятся. Некоторые нашли выход, говорят, главное, успеть оплатить госошлину в 2017 году, а оформить документ можно и в 2018-ом, когда очередь станет меньше."Государственная пошлина за выдачу паспорта будет составлять 19 240 тенге за выдачу удостоверения личности гражданина РК – это 0,2 процента МРП, что составляет 481 тенге. Если у вас срок замены паспорта или удостоверения личности не подошел, то делать этого не надо. Поэтому большая часть граждан приходят в ЦОН именно с таким вопросом, в связи с чем наблюдается небольшое скопление", – сказала официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.Выдача паспорта в ускоренном режиме будет стоить по-прежнему – 2000 тенге , изготовление удостоверения личности подорожает всего на 30 тенге. А прописка и временная регистрация с января 2018 года станут и вовсе бесплатными.