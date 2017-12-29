В ЦОНы вернулись очереди: казахстанцы торопятся заменить паспорта

Прописка и временная регистрация в Казахстане станут бесплатными со следующего года, а вот загранпаспорт подорожает в два раза, передает телеканал Алматы.
В результате в ЦОНы вернулись очереди – люди торопятся с оформлением документа по старой ставке. Такой ажиотаж возник после WhatsApp-рассылки – кто-то активно предупреждал казахстанцев о скором подорожании услуг.
Информацию в ДВД подтвердили – в сутки специалисты миграционной службы обслуживают более четырех тысяч человек. Среди собравшихся есть не только те, кто хочет сэкономить, но и те, у кого срок действия документа заканчивается далеко не в 2017 году. Из-за слухов нервничают все.
В каждом ЦОНе в штатном режиме работают по два специалиста миграционной службы. Однако горожане торопятся. Некоторые нашли выход, говорят, главное, успеть оплатить госошлину в 2017 году, а оформить документ можно и в 2018-ом, когда очередь станет меньше.
"Государственная пошлина за выдачу паспорта будет составлять 19 240 тенге за выдачу удостоверения личности гражданина РК – это 0,2 процента МРП, что составляет 481 тенге. Если у вас срок замены паспорта или удостоверения личности не подошел, то делать этого не надо. Поэтому большая часть граждан приходят в ЦОН именно с таким вопросом, в связи с чем наблюдается небольшое скопление", – сказала официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.
Выдача паспорта в ускоренном режиме будет стоить по-прежнему – 2000 тенге , изготовление удостоверения личности подорожает всего на 30 тенге. А прописка и временная регистрация с января 2018 года станут и вовсе бесплатными.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.