Автоматическая регистрация новорожденных началась в Казахстане

АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически, благодаря интеграции информационных систем. Пилотный проект запущен госкорпорацией "Правительство для граждан" совместно с АО "Национальные информационные технологии".



Молодая мама, астанчанка Роза Айнабекова стала одной из первых, кто воспользовался этой услугой. Новорожденную девочку зарегистрировали под именем Айым.



Теперь сразу после рождения ребенка родителям будет поступать SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша.



Все сведения портал электронного правительства будет подтягивать из информационных систем различных госорганов, а недостающие — запрашивать у услугополучателя через SMS-сообщения.



"После рождения ребенка родители вынуждены обращаться к оператору центра обслуживания населения для регистрации рождения и получения свидетельства, а также назначения пособий и постановки на очередь в детский сад. С запуском проактивного принципа оказания услуг по рождению казахстанцам больше не придется идти в ЦОН или пользоваться услугами портала электронного правительства. Все необходимые услуги он получит посредством SMS-сообщений. Однако для того, чтобы получать SMS от egov.kz необходимо осуществить привязку номера мобильного телефона к вашему ИИН в личном кабинете", — рассказал Мурат Жуманбай, директор департамента по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан".



Он добавил, что к 17.00 по времени Астаны 192 женщины получили SMS-сообщения с предложением получить услуги в проактивном формате.



В проактивном формате будет оказываться композитная услуга "Рождение ребенка". А это значит, что отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.



Переход к проактивному оказанию государственных услуг "Правительство для граждан" осуществляет по поручению премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.