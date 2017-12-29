«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 29 Декабря
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.31 KZT
  • €1 = 395.29 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россиянка вышла из душа и нашла под елкой спящего незнакомца

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 18:46
Россиянка вышла из душа и нашла под елкой спящего незнакомца
Фото: Альбина Маркова
Жительница Уфы проводила на работу мужа, собрала сына в школу и пошла в душ, а когда вышла из ванной, обнаружила под елкой спящего неизвестного мужчину, сообщает ufa.aif.ru. Незнакомец не смог пояснить, как оказался в квартире.

Инцидент, похожий на сцену из кинофильма «Ирония судьбы», произошел 25 декабря. Супруг Альбины Марковой ушел на работу, она, забыв закрыть за ним дверь, отправилась в душ. А когда вышла из ванной, испуганный ребенок сообщил ей, что в доме чужой человек. Мужчина крепко спал в зале под елкой на полу. Его одежда аккуратно была сложена рядом.

«Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему. Потом решила, что это вор, который уснул на месте преступления, — о таких случаях часто же рассказывают», — сообщила женщина.

Вместе с сыном Маркова закрылась в ванной и позвонила мужу. Супруг вернулся и попытался разбудить гостя, но тот был не в состоянии разговаривать. Чтобы выяснить, как его зовут, он залез в рюкзак и нашел зачетку: оказалось, что незнакомец — студент 4-го курса медицинского вуза. Молодой человек откликнулся на фамилию, а потом смущенно спросил: «Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?»

Незадолго до происшествия Марковы переехали в новую квартиру на улице Красина. «Друзья, которым мы рассказали эту историю, конечно же, стали шутить, мол, а вдруг судьба. Но муж отрезал: "Нет, на сей раз Ипполит был более настойчив", и "алкоголик из Москвы" пошел искать свою судьбу дальше», — добавила женщина.
Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика