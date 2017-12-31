Магия чисел: нумеролог дал прогноз казахстанцам на 2018 год

В канун Нового года корреспондент Sputnik Казахстан побеседовала с известным нумерологом Адией Хусайыновой, консультирующей именитых спортсменов, звезд эстрады и кино, а эксперта в программе "Калаулым".



В последние несколько лет среди казахстанцев наблюдается острый интерес к нумерологии. Тон в этом направлении задают селебрити, которые то и дело публикуют счастливые фотографии, ратуя за то, что все в жизни хорошо и помогли им в этом цифры. Если в древности наука о числах была доступна не всем, то сегодня каждый желающий может обратиться к ней.



Нумеролог утверждает, что грамотный подход в деле может позволить просчитать самую благоприятную дату для всех событий в жизни: планирование и рождение ребенка, запуск своего бизнеса, покупка недвижимости, возможность путешествий, и особенно важно – день бракосочетания влюбленной пары.



По словам специалиста, жизнь каждого из нас связана с числами, но далеко не все из них одинаково важны. К примеру, номер дома, в котором мы проживаем, более значим, чем номер почтового отделения, где каждый бывает от случая к случаю. Кроме того, большинство окружающих нас чисел меняется – можно переехать или избегать "несчастливого" автобусного маршрута, но нельзя изменить индивидуальное число пути человека, зашифрованного в дате рождения. Для того, чтобы рассчитать это число, необходимо использовать метод так называемого "естественного сложения" — то есть сложить цифры дня, месяца и года рождения, а затем привести итог к однозначному числу.



Число наступающего 2018 года – желтой земляной собаки – 2 (2+0+1+8=11 1+1=2). Что позволит всем одиноким людям обрести свою половинку. В новом году ожидается настоящий бум помолвок, свадеб и рождении детей. Год также считается очень благоприятным для великих свершений. "Двойка" дает колоссальную энергию новым проектам, бизнес-планам. Поэтому специалист рекомендует не сидеть, сложа руки и браться за дела, которые ждут своего часа.



Кроме этого, в следующем году каждый может осуществить задуманное. Многим удастся улучшить жилищное положение.



Среди главных качеств, которыми необходимо обладать в 2018 году – честность и дружелюбие. Даже общаясь с оппонентами, ни в коем случае нельзя обманывать и играть без правил. В год собаки это не принесет ничего хорошего. Что касается финансовой составляющей, то зарабатывать многие в этот год будут "белую" зарплату, что позволит накопить необходимые сбережения. Кроме этого, в следующей году можно без угрызений совести бежать на шоппинг, покупая качественные вещи, которые прослужат долгое время. В год желтой земляной собаки очень большую роль будут играть друзья, поэтому стоит постараться поддерживать теплые и доверительные отношения с ними.



Для более детального прогноза наступающего года, для наших читателей, Адия Хусайынова охарактеризовала все цифры от одного до девяти, которые будут оказывать влияние в течение года. Для этого складываем день, месяц, год рождения и прибавляем 2 (число 2018 года) до получения однозначной цифры. Результат этих вычислений и есть число года, соответствующее каждой дате рождения.



Число года 1: Ваша формула успеха: инициатива + индивидуальность = результат. Пришло время двигаться вперед. Благодаря уверенности в себе и дару убеждения, вы преодолеете все препятствия. Интеллектуальный потенциал и личная инициатива позволят добиться финансового успеха, продвижения по службе, повышения в должности. Вы с легкостью "разрубите" все гордиевы узлы при встречах, переговорах, заключении договоров. В предстоящем году усилится ваш личный магнетизм, который уничтожит все проблемы в семейных отношениях. Люди, не обремененные брачными обязательствам, будут проявлять инициативу в знакомствах. Вероятны романтические приключения, а также возможны любовные связи на стороне.



Число года 2: Формула успеха в этом году: терпение + дипломатичность = результат. Пришло время стратегии, а не тактики. Притормозите и не принимайте судьбоносных решений. Год окажется достаточно спокойным, поэтому сэкономленные силы и энергию лучше распределить на повышение духовного уровня, заботу о здоровье и укрепление отношений. Любые конфликты старайтесь решать мирным путем. Не торопитесь ни вступать в брак или же наоборот – разводиться. И, в том, и другом случае хорошо подумайте о правильности своего выбора. Тем, кто ищет свою вторую половинку, не стоит падать в объятия первого встречного. Чем строже вы будете контролировать свои эмоции, тем меньше разочарований возникнет впоследствии.



Число года 3: Ваша формула удачи: активность + творчество = результат. Сейчас время реализовать самые заветные и "нескромные" желания. Не зацикливайтесь на чем-то одном, как говорят, кладите яйца в разные корзины – и тогда с удивлением обнаружите, что стали на порядок успешней. Работа принесет радость и достойное финансовое вознаграждение. В личной жизни унылые будни скрасят радужные тона. "Хорошая погода" в доме станет реальностью, а не мечтой. Вы позволите себе проявлять щедрость, великодушие, умение дарить себя, при этом ничего не теряя. А взамен получите взаимопонимание, нежность и любовь.



Число года 4: Ваш девиз: порядок + ответственность = успех. Вы найдете достойное приложение (с не менее достойным вознаграждением) своим врожденным способностям. Попытаетесь навести порядок в несовершенном, полном хаоса мире. Четкая концепция, дисциплина, настойчивость, решительность и готовность нести ответственность за свои решения станут залогом успеха. Потрудиться придется на совесть, поскольку ничто "не свалится" просто так, успех года зависит целиком от ваших собственных усилий. Что касается личной жизни, с одной стороны, отношения укрепятся, с другой, стремление к максимальной стабильности и безопасности может завести в тупик. Самое время наладить быт, сделать семейное гнездо максимально уютным и комфортным.



Число года 5: Формула удачи: нравственность + опыт = результат. В предстоящем году вы пройдете своеобразную "проверку на прочность", и тем самым значительно повысите свою способность отличать добро от зла. Материальные вопросы отойдут на второй план: вы будете зарабатывать ровно столько, сколько вам требуется (ни больше, ни меньше). А вот поиск глубинного смысла существования, истинного призвания выйдет на первый план. Личные отношения станут более доверительными, усилится взаимное притяжение. На событийном уровне этот процесс может означать намерение или желание выйти замуж (жениться).



Число года 6: Формула успеха в этом году: выбор + решительность = результат. Это может быть выбор нового направления в работе, поиск нового места, или переход к новому кругу задач, или участие в новом проекте. А если вам не хватит мужества и воли для принятия решения, то год пройдет в бесполезном ожидании "чего-то главного", которое так и не наступит. Оставляйте позади рубикон сомнений и переживаний, двигайтесь по жизни с такой скоростью, которая позволит разделять главное и второстепенное. В личной жизни придерживайтесь принципа "здесь и сейчас", не гонитесь за мифическим принцем. Пора понять, что идеальный партнер не существует – по крайней мере, в "готовом виде".



Число года 7: Формула успеха в 2018-м: свобода + уверенность = результат. В наступающем году вы сумеете вырваться из узких рамок, обрести свободу, выбрать новый путь. Мотивацией может стать стремление к независимости, честолюбие, поиск "утраченного рая" или просто жажда самореализации. У вас возникнет ощущением радости и уверенности в себе. В работе возможно как уверенное вступление на новое поприще, так и более ответственные задачи на прежнем месте. В личной жизни возможны новые отношения, а также импульсивный рывок на волю из "пут" прежнего, изжившего себя союза. В лучшем случае, вы почувствуете порыв свежего ветра, снимающий накопившуюся усталость, рутину, вдыхающий в него новую жизнь.



Число года 8: Ваш путь к успеху: объективность + развитие = результат. Пришло время "платить по счетам". Все, что вы делали ранее, эхом отзовется в окружающем мире: правило бумеранга сработает четко, без исключений. Если вы поступали честно и порядочно, вас ждет вознаграждение, если же действовали вопреки моральным законам, то готовьтесь "отрабатывать наказание". В работе и бизнесе важно ясно представлять дальнейший путь, решить, как вести себя дальше. Можете рассчитывать на справедливое и доброжелательное отношение руководства и коллег, однако если попытаетесь добиться своего нечестными способами, провал обеспечен. Соблюдайте правила игры, выполняете обещания, соблюдайте договоренности. Полагайтесь не на эмоции и чувства, а на рассудок.



Число года 9: Ваш рецепт счастья: опыт + мудрость = результат. В этом году завершается цикл, начавшийся девять лет назад. Завершение не знаменует собой неудачу или провал. В действительности, это подведение итогов, получение опыта, благодаря которому перед вами открывается путь к новым возможностям. Размышления о работе могут привести к пересмотру прежних представлений об успехе, признании, престиже, востребованности, о деньгах и о сфере интересов. В личных отношениях год может быть отмечен одиночеством, в том числе "одиночеством вдвоем". Возможен переход к более зрелым форматам любви, к добровольному отказу от чисто эгоистических требований ради сохранения и укрепления союза. Или же – осознание того, что умение понимать друг друга без слов – одно из важнейших условий прочности и долговечности отношений.



Несмотря на то, что нумерология способна объяснить многие процессы в нашей жизни, тем не менее, не стоит забывать об индивидуальности каждого из нас. Следование человеческим законам, позитивный настрой и любовь по-прежнему являются лучшими рецептами счастья.