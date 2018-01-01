Мы достигли важного рубежа - Назарбаев записал новогоднее обращение

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей страны с Новым годом. В своем видеообращении Глава государства подвел итоги 2017 года и пожелал гражданам успехов в наступающем - 2018-м, передает Today.kz.Санаулы сәттерден соң біз күнтізбенің жаңа парағын ашып, 2018 жылды қарсы аламыз.Жаңа жыл – барша жұрт ізгі тілекпен, үкілі үмітпен, ақ ниетпен асыға күтетін айрықша мереке.2017 жыл Тәуелсіздік жылнамасында ерекше із қалдырған оқиғаларға толы болды.Ата заңымызға өзгеріс енгізіп, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру үшін маңызды қадам жасадық.Бабалар дәстүрінен нәр алып, болашақтың бағдарын айқындайтын Рухани жаңғыру жолын бастадық.Өткен жыл қазақ тілінің жаңа әліпбиі қабылданған тарихи шешім арқылы есте қалады.Біз саясатта, экономикада, спорт саласында маңызы зор халықаралық шараларға бастамашы болдық.Татулық пен тұрақтылықтың мекені – Қазақстан ел мен елдің арасын жақындатты.Әлемнің әр түкпірінен келген спорт саңлақтары Қысқы Универсиада төрінде бас қосты.Астананың және бүкіл еліміздің ажарын ашқан «ЭКСПО» көрмесі беделімізді биіктетіп, абыройымызды асқақтатты.Барша мұсылман елдерінің басшылары қатысқан жиын өтті.Биыл біз он сегіз миллион халқы бар еңселі елге, мерейлі мемлекетке айналдық.Өтіп бара жатқан жылды баршамыз үшін құтты жыл болды деп сеніммен айтуға болады.Жарқын жетістіктеріміз бен жасампаз жеңістеріміз – бекем бірлігіміздің арқасы.Бұл белестерді өздеріңізбен бірге алдық, толайым табыстарға сіздермен бірге жеттік.Қадірлі қазақстандықтар!Босағамыздан аттағалы тұрған 2018 жыл да берекелі болады деп ойлаймын.Қазақстан келер жылды Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етумен бастайды.Бұл – қазіргідей күрделі кезеңде елімізге артылған үлкен сенім және зор жауапкершілік.Алдағы жылы ерке Есілдің жағасындағы ажарлы Астананың 20 жылдығын атап өтеміз.Елордасы еңселі, қуатты Қазақстанның мақсаты – биік, бағдары – айқын, келешегі – кемел.Келер жыл ел қазынасын еселеп, халықтың әл-ауқатын арттыратын жемісті жыл болсын!Мы с радостью встречаем Новый год в нашем большом общем доме – Республике Казахстан.Этот светлый праздник дарит нам тепло общения с родными и близкими, друзьями и коллегами.Сегодня каждым из нас подводятся итоги, загадываются желания и строятся планы на будущее.В эти мгновения уходит в историю 2017 год.Мы прожили его очень насыщенно, динамично и ярко.В каждой казахстанской семье были свои счастливые моменты и радости, которые запомнятся на всю жизнь.Восторг и восхищение переполняли нас на спортивных аренах зимней Универсиады, мы заглянули в интересное будущее в павильонах международной выставки ЭКСПО.Казахстан обрел еще большую известность и уважение во всем мире.Наши усилия в Совете Безопасности ООН и в рамках Астанинского процесса содействовали укреплению мира и урегулированию сирийского кризиса.Мы достигли важного рубежа – родился восемнадцатимиллионный житель страны.Это исторически значимое событие, демонстрирующее успешное развитие независимого Казахстана.В уходящем году мы делали все, чтобы укрепить позитивные перемены во всех сферах жизни наших граждан.Конституционная реформа усилила роль Правительства и Парламента.Введены новые индустриальные проекты, набирают силу транзитный потенциал и цифровизация страны.Увеличились пенсии и другие социальные выплаты.Все эти весомые достижения страны – заслуга каждого из нас.Хотел бы искренне поблагодарить всех казахстанцев за проявленное единство и согласие, энергию и труд.Лишь совместными усилиями мы достигаем новых вершин!Уважаемые казахстанцы!В наступающем году мы продолжим курс перемен, созидающих процветающий Казахстан.Начнет свою деятельность Международный финансовый центр «Астана».Знаковым событием станет 20-летие нашей прекрасной столицы – главного символа достижений и побед нашей страны.Своим стремительным темпом развития она задает ритм обновления всему Казахстану.Дорогие друзья!Совсем скоро войдет в наши дома Новый 2018 год!Пусть в наступающем году в каждой казахстанской семье царит мир, пребывают добро и благополучие!От всей души желаю вам счастья, здоровья и процветания!С Новым годом!Алдағы жылда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ел ішінде ынтымақ пен молшылық арта берсін! Баршамыз сол үшін қызмет етейік!Әрбір шаңыраққа бақыт, береке, бірлік тілеймін!Жаңа жыл құтты болсын!