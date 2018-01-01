«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 01 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.33 KZT
  • €1 = 398.23 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 07:24
Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода
© CNN.com
Из-за аномальных холодов, установившихся на большей части севера США, частично замерз знаменитый Ниагарский водопад, расположенный на границе с Канадой. Мороз до минус 30 градусов превратил бурлящие ниспадающие потоки в настоящее царство зимней сказки, сообщает CNN.

Впрочем, вода в водопадах замерзла еще не полностью. Водяная пыль превращается в лед еще в воздухе, когда оседает на камни, перила и все вокруг.

Тысячи туристов съезжаются в штат Нью-Йорк из соседних областей, чтобы полюбоваться уникальным зрелищем и сфотографировать ледяное чудо. Очевидцы не скупятся на восторженные эпитеты и охотно делятся фотографиями и видеороликами в соцсетях. Снимки замерзших водопадов выглядят как сцены из книг "Хроники Нарнии".

Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода


Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода


Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода


Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода


Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода


Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода




По прогнозу синоптиков, в новогодние выходные свыше 220 миллионов американцев окажутся во власти низких температур. Если аномально холодная погода продолжится и в январе, то Ниагарский водопад может снова почти полностью замерзнуть, как это случилось в 2015 году.

Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 08:39
Санкции, говорите? Ось вам! dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика