Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномального холода

Из-за аномальных холодов, установившихся на большей части севера США, частично замерз знаменитый Ниагарский водопад, расположенный на границе с Канадой. Мороз до минус 30 градусов превратил бурлящие ниспадающие потоки в настоящее царство зимней сказки, сообщает CNN.Впрочем, вода в водопадах замерзла еще не полностью. Водяная пыль превращается в лед еще в воздухе, когда оседает на камни, перила и все вокруг.Тысячи туристов съезжаются в штат Нью-Йорк из соседних областей, чтобы полюбоваться уникальным зрелищем и сфотографировать ледяное чудо. Очевидцы не скупятся на восторженные эпитеты и охотно делятся фотографиями и видеороликами в соцсетях. Снимки замерзших водопадов выглядят как сцены из книг "Хроники Нарнии".По прогнозу синоптиков, в новогодние выходные свыше 220 миллионов американцев окажутся во власти низких температур. Если аномально холодная погода продолжится и в январе, то Ниагарский водопад может снова почти полностью замерзнуть, как это случилось в 2015 году.