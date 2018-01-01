Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН

Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, передает Today.kz со ссылкой на сайт МИД РК. Впервые в истории Совбез будет функционировать под руководством Республики Казахстан с 1 по 31 января 2018 года.



По данным внешнеполитического ведомства, 2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь.



"По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

18 января запланированы дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.



Также под председательством Казахстана в СБ ООН состоятся традиционные январские обсуждения ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии.



"Намечено принятие ряда резолюций и заявлений председателя (Казахстана – Прим. автора)", - отметили в МИД РК.