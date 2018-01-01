Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН

Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, передает Today.kz со ссылкой на сайт МИД РК. Впервые в истории Совбез будет функционировать под руководством Республики Казахстан с 1 по 31 января 2018 года.
По данным внешнеполитического ведомства, 2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь.
"По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года", - сообщили в пресс-службе МИД РК. 18 января запланированы дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Также под председательством Казахстана в СБ ООН состоятся традиционные январские обсуждения ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии.
"Намечено принятие ряда резолюций и заявлений председателя (Казахстана – Прим. автора)", - отметили в МИД РК.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.