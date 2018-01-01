Политические перлы-2017

К высказываниям высокопоставленных людей всегда приковано внимание общественности, их цитируют, обсуждают и комментируют. Редакция Kazpravda.kz решила вспомнить, какими же перлами политиков запомнился 2017 год.Начнем с казахстанского истеблишмента. К сожалению или счастью, политики Казахстана не часто оговариваются или позволяют себе двоякие выражения. Однако если это и происходит, то чаще всего подобные казусы случаются с министром культуры и спорта.Так, в конце 2017 года Арыстанбек Мухамедиулы фраппировал публику высказыванием о том, что низкий уровень заработной платы работников культуры связан с тем, что голодный человек творчески успешнее. Об этом он заявил, отвечая на депутатский вопрос на правительственном часе в Мажилисе РК."Действительно, заработная плата на низком уровне, но считается, что голодный человек творчески успешнее. Например, Бетховен, Моцарт – все жили в нищете, но творили такие шедевры! Может финансисты правы, ведь, несмотря на маленькое финансирование, наши таланты пробиваются на международный уровень. Но в то же время, когда артисты высокого уровня достигают успехов и высот своим талантом, такие уязвимые сферы, как библиотеки, музеи, дома культуры действительно нуждаются в финансовой поддержке", – сказал Мухамедиулы.Также стал популярным комментарий главы Минкультуры о наращивании туристического потенциала. Так, на на первом заседании совета по по туризму Арыстанбек Мухамедиулы, объясняя необходимость скорой разработки закона "О кино", рассказал, что нужно, чтобы отечественные компании "захлебнулись" туристическим потоком."Конечно, у нас тогда будет развитие этого вида искусства, мы будем строить декорации, у нас будет много новых рабочих мест, а наши актеры и режиссеры будут иметь возможность работать с топовыми актерами. Тогда Казахстан будет узнавать весь мир. В этом отношении, уважаемые руководители туркомпаний, вы просто будете "захлебываться" от иностранных туристов", – закончил речь Мухамедиулы.Следующим, кто немного удивил публику своим заявлением, является глава Национального банка РК Данияр Акишев, который признался в том, что не совсем понимает, что такое криптовалюта."Я до сих пор не очень понимаю, что такое криптовалюта, даже с точки зрения профессиональной оценки. Это инструмент, который не имеет нормального эмитента, единого централизованного органа, соответственно, не подкреплен ничем, и его стоимость основана исключительно на спекулятивных операциях", – сказал Данияр Акишев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.Конечно, внимание привлекла лишь первая часть фразы – о непонимании руководителем финансового регулятора трендового явления на рынке виртуальной валюты, никто не стал вдаваться в подробности, что именно не поддается осознанию Данияру Акишеву. В тот же день все информационные агентства пестрели заголовками в духе "Акишев признался, что не понимает принцип действия криптовалюты".Что касается международных политиков, то случаев политических оговорок и словесных провокаций здесь гораздо больше.Чего только стоит перепалка президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.Лидер США, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с главой КНДР."С человеком-ракетой должно было быть покончено давным-давно. Мы не можем позволить всяким психам запускать свои ракеты направо и налево. Разделаться с ним необходимо было еще Клинтону или Обаме, но это придется сделать мне, потому что мы должны сделать это. Коротышка с ракетой, мы действительно это сделаем, поскольку у нас нет выбора", – заявил американский президент."Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" – ответил в своей речи Ким."Ким Чен Ыну из Северной Кореи – очевидно, сумасшедшему, который не стесняется морить голодом и убивать собственный народ – предстоит такое испытание, которого еще не было!" – написал Трамп в "Твиттере" в ответ на эти комментарии.Выступая в ООН 19 сентября 2017 года, Трамп сказал, что готов "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам.В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал речь американского президента собачьим лаем.Не только руководители США и Северной Кореи забывают о дипломатии и этике, вот, к примеру, бывший депутат Верховной Рады Украины от ВО "Свобода" Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев необходимо "нейтрализовать"."Где в Конституции Украины написано, что русскоязычное население имеет право на существование? Если у нас на Украине есть некая категория людей, которая хвастается тем, что они – трофей Путина, то какое мне до них дело? Моя задача – максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Тогда они защебечут на украинском языке на следующий день. Пусть эти русскоязычные поедут в Америку, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут! Пусть едут в Польшу или Чехию", – указала Фарион.К счастью, это слова бывшего депутата, а вот цитата действующего активного политика Украины, который также экс-президент Грузии, Михаила Саакашвили."Меня он ненавидит и боится как черт ладана", – написал Саакашвили в Facebook после того, как российский лидер Владимир Путин упомянул его персону в ходе большой пресс-конференции.На этом все, надеемся, что в 2018 году у нас не будет повода для таких подборок!