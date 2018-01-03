Отменено обязательное декларирование валюты до $2 тыс. при въезде в Узбекистан

Обязательное декларирование при въезде или выезде наличной иностранной валюты в объеме, не превышающем в эквиваленте 2 тысячи долларов, отменено с 1 января в Узбекистане.
Президент страны Шавкат Мирзиёев принял соответствующий указ в середине декабря.
"Отменить с 1 января 2018 года обязательное декларирование в письменной форме при въезде или выезде наличной иностранной валюты в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2 тысячи долларов", — говорится в тексте документа. Этим же документом в декабре размер вывоза инвалюты физическими лицами без разрешающих документов из Узбекистана был повышен в 2,5 раза — до 5 тысяч долларов.
Вывоз резидентами более 5 тысяч долларов теперь осуществляется на основании разрешения ЦБ страны, нерезидентами — в размере не более суммы, ввозимой в республику и заявленной при въезде на таможне.
ЦБ Узбекистана с 5 сентября практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом Мирзиёева юридические и физические лица могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.
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