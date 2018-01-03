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Новый Налоговый кодекс вступил в силу: Что изменится для бизнеса

Просмотров:544 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Новый Налоговый кодекс вступил в силу: Что изменится для бизнеса
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
В Казахстане вступил в действие Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), передает Tengrinews.kz.

25 декабря 2017 года данный документ подписал Нурсултан Назарбаев. Принятый кодекс предусматривает внесение значительного пакета норм в налоговое законодательство, в числе которых освобождение от налогообложения интернет-продавцов, упрощенный режим отчетности для малого и среднего бизнеса, снижение налоговой нагрузки.

С 2019 года будут исключены нормы, предусматривающие освобождение от НДС оборотов по реализации услуг по организации азартных игр и заключению пари, а также не подлежащих регистрации в качестве плательщика НДС лиц, которые по деятельности облагаются налогом на игорный бизнес. Также внесены изменения в части определения налоговых агентов, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета, в качестве субъектов, представляющих декларацию по индивидуальному подоходному и социальному налогам.

Об основных нововведениях для бизнеса, которые предусматривает Налоговоый кодекс, сообщается на сайте Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен". В частности, отмечается, что "с целью снижения нагрузки на фонд оплаты труда с 2018 до 2025 года ставка социального налога снижена на 1,5 процента. Для развития МСБ предусмотрено сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предусмотрено снижение налоговой ставки стоимости патента - с двух процентов до одного к объекту налогообложения (за исключением торговой деятельности - 2 процента)".

"Пересмотрены пределы специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации по численности (30 человек ) и предельному доходу (2044-кратный МЗП). Взамен 70 процентов льготы по НДС (в связи со вступлением в ВТО) предусматривается корректировка зачета по НДС для производителей сельхозпродукции и сельскохозяйственных кооперативов. Для развития малого и среднего бизнеса дополнительно вводится новый альтернативный режим на основе фиксированного вычета на добровольной основе. Предельный доход в год - 300 миллионов тенге и количество наемных работников - 50 человек. 30 процентов можно вычитать без подтверждения", - сообщается на сайте Национальной палаты предпринимателей.

В целях исключения нагрузки на малый бизнес сохраняется действующий порог по НДС в размере 30 000 МРП. С 2019 года предусмотрен механизм возврата дебетового сальдо по приобретенным товарам внутри страны путем введения контрольного счета НДС, применение которого будет добровольным. Доходы, полученные от электронной торговли, освобождаются от КПН и ИПН.

"По СЭЗ уточнены положения по раздельному учету доходов, земельному налогу и налогу на имущество (плате) по всем СЭЗ, социальному налогу и по режиму экстерриториальности по СЭЗ "ПИТ", освобождение от НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории свободного склада", - отметили в Нацпалате предпринимателей.

С 2020 года предусмотрено сокращение срока исковой давности для МСБ с пяти до трех лет, для остальных остается пять лет. Введена норма по отмене штрафа и пени, если предприниматель действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция. Станет меньше оснований для назначения внеплановых налоговых проверок. С 2020 года внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство возможно только одним законом по вопросам налогообложения.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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MY3bIKAHT (Посетители) Сегодня, 18:18
Хорошие законы в Новом году! Надеюсь и дальше будут радовать хорошими законами!

В себе убить поможет дилетанта божественная сущность музыканта
 
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  • Trykster
  • manek
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 15:30
Цитата: Trykster
Отменил налоги и зубы на полку.

Я готов с утра до вечера раскладывать ИХ зубы по полкам.
 
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  • Lesnik
 Trykster (Посетители) Сегодня, 15:25
Цитата: Lesnik
Отменять пора налоги.

Отменил налоги и зубы на полку. lol

 
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  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 15:18
Отменять пора налоги. Думаю, для раздербана небожителям будет вполне достаточно недр.
 
 

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