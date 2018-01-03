Как изменились пособия в Казахстане в 2018 году

С 1 января 2018 года месячный расчетный показатель (МРП) составил 2 405 тенге, минимальный размер заработной платы (МЗП) - 28 284 тенге, величина прожиточного минимума - 28 284 тенге. Как изменились суммы пособий казахстанцев в 2018 году в связи с новой ставкой МРП, посчитал Tengrinews.kz.



По данным egov.kz, единовременное пособие на рождение ребенка (для работающих и для неработающих женщин) в соответствии со статьей 10 закона Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" составляет:



- на первого, второго, третьего ребенка - 38 МРП. Таким образом, сумма выплаты составит 91 390 тенге;

- на четвертого и более ребенка - 63 МРП, или 151 515 тенге.



Пособие на рождение ребенка и (или) пособия по уходу за ребенком по достижению им возраста одного года (для неработающих лиц):



- на первого ребенка - 5,76 МРП - 13 852,8 тенге;

- на второго ребенка - 6,81 МРП - 16 378,05 тенге;

- на третьего ребенка - 7,85 МРП - 18 879,25 тенге;

- на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП - 21 404,5 тенге.



Пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей: на каждого, находящегося на иждивении семьи ребенка до 18 лет в размере 1,05 МРП, или 2 525,25 тенге.



Пособие воспитывающему ребенка-инвалида - 1,05 МЗП - 29 698,2 тенге.



Детские пособия, назначаемые на детей до 18 лет, в размере 1,05 МРП, или 2 525,25 тенге. Пособия участникам и инвалидам ВОВ - 16 МРП - 38 480 тенге. Не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, будут получать 4,48 МРП - 10 775 тенге.



Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степеней, - 6,40 МРП - 15 392 тенге.



Инвалиды I, II групп - 1,49 МРП - 3 584 тенге.

Инвалиды III группы - 0,64 МРП - 1 540 тенге.



Жертвы политических репрессий; лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, - 1,07 МРП - 2 574 тенге.



Лица, проработавшие (прослужившие) в тылу не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу, - 2,13 МРП - 5 123 тенге.



Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, испытания ядерного оружия; их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей, - 7,55 МРП - 18 158 тенге.



Семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний, - 4,59 МРП (11 039 тенге).



Лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, эвакуированные (самостоятельно выехавшие) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, - 2,13 МРП (5 123 тенге).



Лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед страной, - 1,07 МРП - 2 574 тенге. Семьи военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время, - 4,59 МРП - 11 039 тенге.



Семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия, - 4,59 МРП - 11 039 тенге.



Лица, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы", - 138,63 МРП - 333 406 тенге.



Лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ - 2,13 МРП - 5 123 тенге.