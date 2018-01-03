Есть ли чудо: неизвестный мужчина подарил семье квартиру в Караганде

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Иногда жизнь вдруг меняется будто по волшебству, в которое каждый из нас, пусть даже глубоко в душе, верит. Безвыходная ситуация неожиданно разрешается благодаря чуду, которое делают добрые люди. Карагандинец Евгений Дмитриев не знает точно, кого благодарить за счастье снова обрести свой дом, но повторяет: "Спасибо тебе, добрый человек". В канун Нового года неизвестный предприниматель подарил семье Евгения, которая прошла почти все круги бюрократического ада, трехкомнатную квартиру.История воспитанника детского дома Евгения Дмитриева очень простая, таких много, но, к счастью, в отличие от других, она закончилась хеппи эндом. Евгений с супругой и двумя маленьким детьми жили в барачного типа доме. В один прекрасный момент в двери ничего не подозревающих молодых людей постучала родственница. Она утверждала, что не самые лучшие квадратные метры семьи принадлежат по праву ей. Через некоторое время в спор вмешались сотрудники акимата."Мы долго судились с акиматом, и в итоге суд принял решение выселить нас из барака. Нам дали пять дней на выселение. Мне и моей семье пришлось переехать к брату в поселок Долинка", — рассказывает Sputnik Казахстан Евгений Дмитриев.Вместе с жильем Евгений и его супруга потеряли работу. Отчаявшиеся люди перебивались случайными заработками. После нескольких публикаций в СМИ о судьбе сироты и его семье из Караганды пожелавший остаться неизвестным мужчина выразил желание помочь им."Нам подарили трехкомнатную квартиру в Майкудуке (район Караганды – прим. ред) на втором этаже пятиэтажки. Квартира меблированная и теплая. Я до сих пор не знаю, кто это сделал и кого мне благодарить, но все равно говорю "Спасибо, добрый человек", — говорит Евгений.Семья уже заселилась в новое жилье. Евгений устроился работать кочегаром в котельную, а его супруга работает на автомойке. Но на сложную жизнь собеседник не жалуется, говорит, что теперь все у него будет хорошо.