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Есть ли чудо: неизвестный мужчина подарил семье квартиру в Караганде

Просмотров:494 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Есть ли чудо: неизвестный мужчина подарил семье квартиру в Караганде
© Sputnik
АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Иногда жизнь вдруг меняется будто по волшебству, в которое каждый из нас, пусть даже глубоко в душе, верит. Безвыходная ситуация неожиданно разрешается благодаря чуду, которое делают добрые люди. Карагандинец Евгений Дмитриев не знает точно, кого благодарить за счастье снова обрести свой дом, но повторяет: "Спасибо тебе, добрый человек". В канун Нового года неизвестный предприниматель подарил семье Евгения, которая прошла почти все круги бюрократического ада, трехкомнатную квартиру.

История воспитанника детского дома Евгения Дмитриева очень простая, таких много, но, к счастью, в отличие от других, она закончилась хеппи эндом. Евгений с супругой и двумя маленьким детьми жили в барачного типа доме. В один прекрасный момент в двери ничего не подозревающих молодых людей постучала родственница. Она утверждала, что не самые лучшие квадратные метры семьи принадлежат по праву ей. Через некоторое время в спор вмешались сотрудники акимата.

"Мы долго судились с акиматом, и в итоге суд принял решение выселить нас из барака. Нам дали пять дней на выселение. Мне и моей семье пришлось переехать к брату в поселок Долинка", — рассказывает Sputnik Казахстан Евгений Дмитриев.

Вместе с жильем Евгений и его супруга потеряли работу. Отчаявшиеся люди перебивались случайными заработками. После нескольких публикаций в СМИ о судьбе сироты и его семье из Караганды пожелавший остаться неизвестным мужчина выразил желание помочь им.

"Нам подарили трехкомнатную квартиру в Майкудуке (район Караганды – прим. ред) на втором этаже пятиэтажки. Квартира меблированная и теплая. Я до сих пор не знаю, кто это сделал и кого мне благодарить, но все равно говорю "Спасибо, добрый человек", — говорит Евгений.

Семья уже заселилась в новое жилье. Евгений устроился работать кочегаром в котельную, а его супруга работает на автомойке. Но на сложную жизнь собеседник не жалуется, говорит, что теперь все у него будет хорошо.

Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:03
Цитата: бася
если б это был он- тут бы с такой помпой и идолопоклонничеством всё осветили ..

Ага, а через месяц отобрали бы квартиру взад, местные чинуши.
 
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  • Feniks
  • Пантера
  • Mestnyi
 бася (Посетители) Сегодня, 18:13
дай Бог здоровья этому неизвестному человеку..

Цитата: Feniks
Назарбаев его фамилия.


если б это был он- тут бы с такой помпой и идолопоклонничеством всё осветили ..
 
-4
  • Taidan
  • Пантера
  • Playhrun
  • Mestnyi
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Feniks (Посетители) Сегодня, 16:21
А я знаю, как зовут неизвестного мужчину, который подарил семье квартиру.
Назарбаев его фамилия.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Вован
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 Trykster (Посетители) Сегодня, 16:05
Новогодняя сказка.Гуд. bravo
 
 

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