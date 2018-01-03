Протесты в Иране: к чему приведет "закручивание гаек"

В иранских городах начиная с 28 декабря проходят антиправительственные акции протеста. Участники, среди которых большое количество молодежи, выражают недовольство трудной экономической ситуацией в стране. К настоящему моменту в результате столкновений более 20 человек погибли, порядка 450 человек арестованы.



Опрошенные корреспондентом Tengrinews.kz казахстанские политологи поделились мнением, как будет развиваться ситуация.



Как поясняет Расул Жумалы, причинами выступлений стали проблемы, копившиеся годами, если не десятилетиями. Подорожание же продуктов питания, в частности яиц, стало "последней каплей".



"То, что сейчас происходит в Иране, во многом напоминает события семилетней давности в арабском мире, когда страны с очень мощным полицейско-репрессивным аппаратом страны, которые, казалось, так и останутся в таком виде, одна за другой "посыпались". Цены на нефть и газ очень сильно упали. Соответственно, это сильно отразилось на экономике Ирана, на социальных обязательствах перед населением. И в конце концов это все привело к нынешнему нарыву", - говорил Жумалы.



При этом он назвал преувеличенными версии о том, что к вспыхнувшим протестам причастны страны Запада.



"Мне кажется, такие разговоры очень сильно преувеличены. Иран остается достаточно закрытым государством, где обеспечивается тотальный контроль за информационной, идеологической, внутриполитической составляющей, за движением оппозиции. И потом, если государство внутри цельное, если общество и власть осуществляют какой-то диалог, если уровень жизни приличный, то никакие провокации извне не способны раскачать ни стабильность, ни безопасность в этом государстве. Так что тут на 99 процентов проблемы внутренне-иранского происхождения", - выразил мнение политолог.



Ведущий эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК - Елбасы Жаскылык Сабитов добавляет, что также имеется еще одна версия о начале протестов, согласно которой их инициировала оппозиционная группа внутри правящей элиты Ирана, но позже данные протесты вышли из-под контроля.



"Изначально повод для протестов был чисто экономический. Главный лозунг, который звучал: "Смерть высоким ценам", но позже к протесту присоединилась оппозиция. В итоге фактически можно выделить две группы протестующих: первые недовольны экономическими условиями жизни, а вторые - противники нынешней власти, участвовавшие в народных протестах 2009 года. Одним из самых популярных лозунгов протестующих был: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран". То есть граждане Ирана недовольны, что огромная часть их налогов уходит на внешнеполитические военные программы руководства страны. Это косвенно бьет по уровню жизни простых иранцев", - поясняет Сабитов.



Как считает Сабитов, недовольство граждан по поводу широкого финансирования внешнеполитических амбиций руководства Ирана в Палестине, Йемене, Ливане, Сирии и так далее будет только нарастать.



"Без пересмотра приоритетов развития страны невозможно говорить об устойчивом и стабильном развитии самого Ирана. Попытки "закручивания гаек" и сохранения статуса-кво со стороны правящей элиты Ирана могут привести к отложенному еще большому политическому кризису, который возникнет после подавления этих народных протестов. Для стабилизации политической системы правящему классу Ирана необходимо перераспределить свои ресурсы: отказаться от финансирования ненужных для своих граждан внешнеполитических программ в пользу улучшения социально-экономической ситуации внутри страны", - видит решение проблемы Сабитов.



Он также отмечает, что на данный момент во время беспорядков уже погибли два десятка людей. Будет ли расти количество жертв и как завершать протесты - сказать трудно. Это, по его словам, зависит от позиции, которую займет армейское руководство, и от того, насколько нынешняя политическая элита Ирана готова идти на мирные переговоры с протестующими людьми.



Расул Жумалы же более склоняется к мысли, что вспыхнувшие волнения вряд ли приведут к каким-то тяжелым последствиям для страны или к смене режимов, как в Египте, в Ливии.



"В арабских странах все-таки была классическая форма диктатуры и автократии, несменяемости власти. В Иране, несмотря на то, что это исламское государство с нормами и ценностями шариата, тем не менее создана своеобразная форма народной демократии, пусть и не на западный манер. Периодически там происходила смена власти в результате достаточно справедливых, выборных кампаний. Поэтому, думаю, вряд ли дело закончится сменой режима. Хотя это не решает накопленных проблем страны", - считает политолог.



Вместе с тем он добавляет, что из произошедшего иранское руководство наверняка будет делать выводы. Возможно, поумерит амбиции на региональном уровне, из-за чего здесь снизится напряженность по линии противостояния шиитского и суннитского миров.