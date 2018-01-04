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В Казахстане кардинально изменились правила госрегистрации транспортных средств

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 08:27
В Казахстане кардинально изменились правила госрегистрации транспортных средств
Фото: facebook.com/ADGSPK
Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции проведен анализ государственных услуг по регистрации и перерегистрации, учету транспортных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на публикацию ведомства в Facebook.

Как показывает практика, граждане при снятии с учета автомобиля повторно присваивая эти же госномера на новую регистрируемую автомашину повторно платили госпошлину в размере 2,8 МРП, в том числе, когда они находились на хранении в СпецЦонах или регистрационно-экзаменационных подразделениях МВД.

"Так, за год в среднем на хранение государственных регистрационных номерных знаков подают заявление порядка 11 тысяч граждан и это эквивалентно оплате государственных пошлин за их присвоение на автомашины на сумму более 63 миллионов тенге. В целях исключения необходимости повторной оплаты госпошлины (с 2018 года в размере 6 798 тенге с учетом ежегодного увеличения размера МРП) при повторном присвоении госномеров до 30 рабочих дней, на основании рекомендаций АДГСПК внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс. Нововведение начало действовать с этого года", - отмечается в сообщении.

Наряду с этим, при утере или непригодности одной единицы автомобильного номера гражданам приходилось в обязательном порядке оплачивать государственную пошлину за весь комплект (2 единицы) или перерегистрировать автомашину.

К примеру, за год в среднем на изготовление дубликата государственных регистрационных номерных знаков подают заявления порядка 1,9 тысяч граждан на сумму более 11 миллионов тенге.

"В целях исключения дополнительных затрат со стороны автовладельцев также согласно новому Налоговому кодексу представляется возможность подачи заявления на изготовление 1 единицы автомобильного номера на сумму 3 399 тенге, вместо 6 798 тенге. Стоить отметить, что упрощение процедур, устранения административных барьеров и коррупционных рисков является приоритетом работы агентства", - подытожили в АДГСПК.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Lexus (Посетители) Сегодня, 09:13
aktau11,
А не нужно грязный номер тереть тряпкой и ничего стираться не будет
 
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aktau11 (Посетители) Сегодня, 08:46
У новых номеров на авто слишком быстро стирается краска.Нечеткость изображения литера или цифр является нарушением ПДД,так же как и их корректировка в виде самовольного подкрашивания.
Хотелось бы получить ответ на вопрос от компетентных органов:что делать?

Меня уже абсолютно ничего не расстраивает и не удивляет. Всё "нормально" в любом случае.
 
 

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