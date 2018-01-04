Власти Ирана объявили о провале протестного движения

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута 2017 года в стране закончена безуспешно для демонстрантов, передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал КСИР.
"Объявляю о провале смуты 2017 года. (…) Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек", - заявил Джаафари.
Командующий также обвинил Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд в отдаче приказа террористам группировки ДАИШ (запрещена на территория Казахстана) проникнуть на иранскую территорию.
"США, Израиль и Саудовская Аравия отдали приказы ИГИЛ войти на территорию Ирана для ведения подрывной деятельности", - заявил Джаафари.
По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.
Напомним, антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Накануне казахстанские политологи поделились мнением, к чему приведет "закручивание гаек" в исламской стране.
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