Названа самая сексуальная спортсменка Казахстана по версии Vesti.kz

Победительницей конкурса "Самая сексуальная спортсменка Казахстана-2017" на Vesti.kz стала рафтингистка Александра Тисленок.За Тисленок было отдано 739 голосов, или 34 процента от всех проголосовавших.Второе место заняла волейболистка Татьяна Демьянова, которая набрала 700 голосов (33 процента).А третьей стала пловчиха Екатерина Руденко - 145 голосов (7 процентов).Далее расположились Фируза Шарипова (138 голосов), Эльмира Айгалиева (105), Улпан Нурбекова (68), Юлия Фурманчук (67), Зарина Цолоева (62), Варвара Назарова (41), Елена Дворницына (34), Мариан Урдабаева (27) и Ангелина Лукас (27).Таким образом, Тисленок получит годовую клубную карту в спортивный клуб. Также в ближайшее время на Vesti.kz будет опубликовано большое интервью с победительницей, которое познакомит читателей с девушкой поближе.Напомним, что 18 декабря на Vesti.kz стартовало голосование за звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году, которое завершилось 31 декабря 2017 года в 12:00 по времени Астаны. На победу в конкурсе претендовали 12 номинанток, которые являются действующими спортсменками.