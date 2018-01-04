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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названа самая сексуальная спортсменка Казахстана по версии Vesti.kz

Просмотров:607 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Названа самая сексуальная спортсменка Казахстана по версии Vesti.kz
Фото: alexandratislenok/Instagram
Победительницей конкурса "Самая сексуальная спортсменка Казахстана-2017" на Vesti.kz стала рафтингистка Александра Тисленок.

За Тисленок было отдано 739 голосов, или 34 процента от всех проголосовавших.



Второе место заняла волейболистка Татьяна Демьянова, которая набрала 700 голосов (33 процента).



А третьей стала пловчиха Екатерина Руденко - 145 голосов (7 процентов).



Далее расположились Фируза Шарипова (138 голосов), Эльмира Айгалиева (105), Улпан Нурбекова (68), Юлия Фурманчук (67), Зарина Цолоева (62), Варвара Назарова (41), Елена Дворницына (34), Мариан Урдабаева (27) и Ангелина Лукас (27).

Таким образом, Тисленок получит годовую клубную карту в спортивный клуб. Также в ближайшее время на Vesti.kz будет опубликовано большое интервью с победительницей, которое познакомит читателей с девушкой поближе.

Напомним, что 18 декабря на Vesti.kz стартовало голосование за звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году, которое завершилось 31 декабря 2017 года в 12:00 по времени Астаны. На победу в конкурсе претендовали 12 номинанток, которые являются действующими спортсменками.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:07
Цитата: 04.05.2016
секс и однокоренные слова.

Смотри в обморок не упади от этих ужасных слов...
lol
 
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  • Lesnik
  • Хрюндель
  • Mestnyi
 RRR (Посетители) Сегодня, 18:53
Червлёна губами, бровьми союзна! Ммм... Ляпота! Приятно глазу!(c) applause bravo mmmm
 
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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 18:50
04.05.2016,

Уважаемый пользователь, Вам отписали в ЛС. Слово "секс" не является ругательным словом. Соблюдайте правила сайта. Все комментарии выше этого поста, не имеющие отношения к теме, обсуждаемой именно в статье, будут удаляться.
 
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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 18:46
Бездумное копирование и распространение всего подряд может привести к последствиям. Заголовок мог быть Самая красивая спортсменка Казахстана.
Но вместо этого авторы настояли на сексуальной спортсменке. Секс - в русском языке это половые отношения. Красивая- это красивая. А сексуальная - это не красивая. Сексуальная это однозначный термин, связанный с половыми отношениями.
 
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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 18:25
Уважаемая Лада. Сайт читают в том числе дети, а вы допускаете и публикуете слово секс и однокоренные слова.
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:49
Хороши девчата.. bravo
 
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  • nadiuna
  • Lesnik
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:28
Девушка с веслом. Оригинально! rofl
 
 

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