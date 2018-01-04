Казахстан доказал, что не является ведомой страной - МИД РК

Казахстан опроверг стереотипы, из-за которых страну считали ведомой. Об этом в ходе пресс-конференции, где рассказали о приоритетах председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев, передает Today.kz.



"Казахстанская дипломатия уже показала свою зрелость и состоятельность. Мы, могу без лишней скромности сказать, опровергли многие стереотипы, которые связывали Казахстан в качестве ведомой страны. Если проследить практику нашего голосования по тем или иным вопросам, то становится явным, что мы не следуем в фарватере какой-либо страны", - заявил выступающий.



Ашикбаев отметил, что казахстанские дипломаты добились больших успехов в том, как сейчас воспринимается страна на мировой арене.



"Мы прежде всего исходим из тех субстантивных национальных интересов нашего государства, которые диктуют и нашу тактику, работу, переговорную позицию и наше голосование в Совете Безопасности ООН, Генеральной ассамблее и во всех других международных организациях", - пояснил он.



Напомним, с 1 января 2018 года Казахстана приступил к председательству в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Функционировать под руководством Республики Казахстан СБ ООН будет до конца января 2018 года.