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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан доказал, что не является ведомой страной - МИД РК

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Казахстан доказал, что не является ведомой страной - МИД РК
Фото: ©Андрей Чеботарев
Казахстан опроверг стереотипы, из-за которых страну считали ведомой. Об этом в ходе пресс-конференции, где рассказали о приоритетах председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев, передает Today.kz.

"Казахстанская дипломатия уже показала свою зрелость и состоятельность. Мы, могу без лишней скромности сказать, опровергли многие стереотипы, которые связывали Казахстан в качестве ведомой страны. Если проследить практику нашего голосования по тем или иным вопросам, то становится явным, что мы не следуем в фарватере какой-либо страны", - заявил выступающий.

Ашикбаев отметил, что казахстанские дипломаты добились больших успехов в том, как сейчас воспринимается страна на мировой арене.

"Мы прежде всего исходим из тех субстантивных национальных интересов нашего государства, которые диктуют и нашу тактику, работу, переговорную позицию и наше голосование в Совете Безопасности ООН, Генеральной ассамблее и во всех других международных организациях", - пояснил он.

Напомним, с 1 января 2018 года Казахстана приступил к председательству в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Функционировать под руководством Республики Казахстан СБ ООН будет до конца января 2018 года.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Lesnik
 karl (Посетители) Сегодня, 18:18
Цитата: 04.05.2016
Видимо в этом году девальваций и прочих обрушений не предвидится, а то как то некрасиво получится.

Шутишь парниша. crazy
 
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  • alixah
  • karl
  • Lesnik
  • mr12
  • leo529
 goblin (Посетители) Сегодня, 17:44
Ашикбаев отметил, что казахстанские дипломаты добились больших успехов в том, как сейчас воспринимается страна на мировой арене.

всего-то и надо было - отдельным дипломатам перестать бухать и дебоширить, как у себя дома...

заявлять на словах можно что угодно, но вся самостоятельность заканчивается сразу, как только замораживаются заграничные счета
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:28
Цитата: 04.05.2016
так я же и говорю некрасиво получится

Зато прибыльно.
 
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  • karl
 04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 17:00
Не будь наивным. Все будет.

так я же и говорю некрасиво получится
 
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  • nadiuna
  • arelav_74
  • karl
  • botden
  • leo529
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:55
Если проследить практику нашего голосования по тем или иным вопросам, то становится явным, что мы не следуем в фарватере какой-либо страны", - заявил выступающий.

Ясен пень, вы уничтожаете страну своими руками.
Цитата: 04.05.2016
Видимо в этом году девальваций и прочих обрушений не предвидится

Не будь наивным. Все будет.
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю
04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 16:45
Это хорошо, что Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в этом году. Видимо в этом году девальваций и прочих обрушений не предвидится, а то как то некрасиво получится.
 
 

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