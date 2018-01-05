КНДР проведет с Южной Кореей переговоры на высшем уровне

КНДР согласилась провести 9 января межправительственные переговоры с Южной Кореей для обсуждения путей улучшения отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, объявило в пятницу министерство по делам национального объединения Республики Корея, передает РИА Новости.
Как заявил на брифинге в Сеуле представитель министерства Пэк Тхэ Хен, ранее в тот же день Пхеньян направил телефонограмму в Южную Корею о том, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны между двумя корейскими государствами в пункте переговоров Пханмунджом, в здании под названием "Дом мира".
"Что касается повестки дня, то в нее включены вопросы улучшения отношений Юга и Севера, в том числе вопрос об Олимпиаде в Пхенчхане. Состав и назначение глав делегаций, а также рабочие вопросы переговоров решено обсудить в рабочем порядке через обмен документами", - приводит агентство Ренхап слова представителя министерства.
В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал успеха Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейской команды. В этой связи Южная Корея предложила провести 9 января в Пханмунджоме переговоры на высоком уровне (от замминистра и выше) для обсуждения путей улучшения двусторонних отношений и возможностей участия северных корейцев в Олимпийских играх.
По словам Пэк Тхэ Хена, телефонограмма из КНДР была направлена от имени председателя Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Квона в адрес министра по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гю.
В случае достижения договоренности между Югом и Севером, обе стороны должны будут обсудить их с Международным олимпийским комитетом, пояснил представитель министерства.
В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Республикой Корея проводились в декабре 2015 года.
Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции со стороны СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. Опасения Пхеньяна усиливают непрекращающиеся военные учения США и Южной Кореи, направленные на устрашение КНДР.
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