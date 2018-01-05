Всех детей пересчитают в Казахстане

В Казахстане создадут систему учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос уполномоченного по правам ребенка в РК Загипы Балиевой.
Она обратилась с таким предложением в Правительство Казахстана и идея была поддержана. Так, в рамках модификации созданной Национальной образовательной базы данных, в которую уже входят дети, охваченные системой образования, до конца 2018 года планируется внедрение системы учета детей в возрасте от 0 до 18 лет. Это позволит обеспечить право детям на получение образовательных, социальных услуг, а также в дальнейшем спрогнозировать потребности в указанных услугах.
"Между министерствами юстиции, образования и науки, труда и социальной защиты населения, имеющими информационные системы по вопросам учета детей, налажен взаимообмен сведениями (персональными данными) о детях от 0 до 18 лет на ежемесячной основе. В связи с этим создание единой информационной базы учета детей планируется путем развития имеющейся Национальной образовательной базы данных МОН РК", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, депутат Загипа Балиева в своем запросе отметила, что в Казахстане необходимо создание единой базы данных детей в рамках базы данных физических лиц, включенной в Национальный реестр, а также определить госорган, который будет отвечать за эту базу и контролировать своевременное внесение в нее необходимых сведений. По ее данным, в Казахстане проживает 5,5 миллиона детей.
"В рамках данной базы предлагается каждому ребенку создать социальный паспорт, в котором указывать все необходимые сведения о ребенке (ФИО, пол, место и дату рождения, номер записи акта о рождении, серию и номер паспорта (после его получения), адрес регистрации, сведения о родителях, о состоянии здоровья (прививки, болезни), о месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях (включая информацию о победах на олимпиадах и т.п.), освоенных образовательных программах, документах об образовании и т.д.)", - отметила в своем запросе депутат.
По ее мнению, после создания базы не будет таких случаев, когда дети не посещают школу, когда дети не имеют документов, когда им не оказывается необходимая медицинская помощь.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.