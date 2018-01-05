Всех детей пересчитают в Казахстане

В Казахстане создадут систему учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос уполномоченного по правам ребенка в РК Загипы Балиевой.



Она обратилась с таким предложением в Правительство Казахстана и идея была поддержана. Так, в рамках модификации созданной Национальной образовательной базы данных, в которую уже входят дети, охваченные системой образования, до конца 2018 года планируется внедрение системы учета детей в возрасте от 0 до 18 лет. Это позволит обеспечить право детям на получение образовательных, социальных услуг, а также в дальнейшем спрогнозировать потребности в указанных услугах.



"Между министерствами юстиции, образования и науки, труда и социальной защиты населения, имеющими информационные системы по вопросам учета детей, налажен взаимообмен сведениями (персональными данными) о детях от 0 до 18 лет на ежемесячной основе. В связи с этим создание единой информационной базы учета детей планируется путем развития имеющейся Национальной образовательной базы данных МОН РК", - говорится в ответе на запрос.



Напомним, депутат Загипа Балиева в своем запросе отметила, что в Казахстане необходимо создание единой базы данных детей в рамках базы данных физических лиц, включенной в Национальный реестр, а также определить госорган, который будет отвечать за эту базу и контролировать своевременное внесение в нее необходимых сведений. По ее данным, в Казахстане проживает 5,5 миллиона детей.



"В рамках данной базы предлагается каждому ребенку создать социальный паспорт, в котором указывать все необходимые сведения о ребенке (ФИО, пол, место и дату рождения, номер записи акта о рождении, серию и номер паспорта (после его получения), адрес регистрации, сведения о родителях, о состоянии здоровья (прививки, болезни), о месте и периоде обучения, успеваемости и достижениях (включая информацию о победах на олимпиадах и т.п.), освоенных образовательных программах, документах об образовании и т.д.)", - отметила в своем запросе депутат.



По ее мнению, после создания базы не будет таких случаев, когда дети не посещают школу, когда дети не имеют документов, когда им не оказывается необходимая медицинская помощь.