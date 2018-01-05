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Какие авиарейсы будут субсидировать в Казахстане в 2018 году

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Какие авиарейсы будут субсидировать в Казахстане в 2018 году
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АСТАНА, 5 янв — Sputnik. Двенадцать авиарейсов получат субсидии для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении Астаны с регионами, связи между областями, а также доступности туристических объектов в 2018 году, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Все тарифы действуют для перелета в одну сторону.

Караганда – Кызылорда – Караганда, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 18 000 тенге
Усть-Каменогорск – Караганда, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 000 тенге
Кокшетау – Актау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 000 тенге
Алматы – Кокшетау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 18 000 тенге
Алматы – Петропавловск, не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20 000 тенге
Астана – Талдыкорган, не менее 7 раз в неделю, с тарифом 24 500 тенге
Петропавловск – Шымкент, не менее 1 раза в неделю с тарифом 20 000 тенге
Астана – Петропавловск, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 14 300 тенге
Астана – Ушарал, озеро Алаколь, не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20 000 тенге
Алматы – Балхаш, не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом с 14 000 тенге
Астана – Урджар, озеро Алаколь, не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом 19 500 тенге
Алматы – Урджар, озеро Алаколь, не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом 16 000 тенге

Программа субсидирования авиарейсов функционирует с 2002 года и за период ее существования на коммерческую основу были переведены более 10 авиамаршрутов.

В настоящее время одним из основных приоритетов программы является развитие туристических направлений внутри Казахстана.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Russians (Посетители) Сегодня, 20:42
из Актау в Кокчетав - довольно неплохой рейс и до Астаны не далеко

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
 

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