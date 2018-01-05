Эксперт прокомментировал видео с имамом, который призывает бить жён, не ломая им кости

Религиовед заявил, что догматический подход – одна из проблем религии, поскольку священнослужители не понимают разницы между средневековьем и нынешним временем.
Директор Института геополитических исследований, религиовед Асылбек Избаиров прокомментировал резонансное видео
с имамом, который говорил об избиении женщин, передаёт "Спутник Казахстан"
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По словам эксперта, такая проповедь есть, но это не то, что имам должен был говорить с трибуны.
"Одной из проблем в отношении религии является догматический подход, когда мы руководствуемся позицией "сказано – сделано", без его осмысления и соотношения с временными обстоятельствами, понятием средневековья и современности. На сегодняшний день догматический подход к религии порождает многие проблемы в обществе. Что касается самой проповеди, то в исламе такая позиция разрешена в качестве крайней меры", – сообщил эксперт.
Асылбек Избаиров отметил наряду с этим хадис, в котором сказано: самый лучший из вас тот, кто лучшим образом относится к своим жёнам.
Видео с участием имама, которого в социальной сети называют Ризабек Батталұлы, вызвал бурную реакцию казахстанского общества. В ролике имам говорит, что ислам допускает в качестве наказания побои супруги, причём бить женщин нужно, не ломая ей кости.
Священнослужитель также призвал молодых мужчин повесить в своих домах плётку, один вид которой будет приводить в страх жену.
"Есть такой хадис: если супруга не слушает своего мужа, то ему разрешено бить её в легкой форме, запрещено бить по лицу", – заявил имам.
Ризабек Батталұлы напомнил, что за все проступки жены перед Богом в ответе муж.
"Мужчина обязан обеспечивать и кормить свою супругу. Я не призываю вас избивать женщин, каждая из них чья-то любимая дочь, сестра. Истинный авторитет и сила мужчины заключаются в том, чтобы не доводить ситуацию до необходимости избиения своей супруги", – заключил проповедник.