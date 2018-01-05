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Эксперт прокомментировал видео с имамом, который призывает бить жён, не ломая им кости

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 16:56
Эксперт прокомментировал видео с имамом, который призывает бить жён, не ломая им кости
.
Религиовед заявил, что догматический подход – одна из проблем религии, поскольку священнослужители не понимают разницы между средневековьем и нынешним временем.

Директор Института геополитических исследований, религиовед Асылбек Избаиров прокомментировал резонансное видео с имамом, который говорил об избиении женщин, передаёт "Спутник Казахстан".

По словам эксперта, такая проповедь есть, но это не то, что имам должен был говорить с трибуны.

"Одной из проблем в отношении религии является догматический подход, когда мы руководствуемся позицией "сказано – сделано", без его осмысления и соотношения с временными обстоятельствами, понятием средневековья и современности. На сегодняшний день догматический подход к религии порождает многие проблемы в обществе. Что касается самой проповеди, то в исламе такая позиция разрешена в качестве крайней меры", – сообщил эксперт.

Асылбек Избаиров отметил наряду с этим хадис, в котором сказано: самый лучший из вас тот, кто лучшим образом относится к своим жёнам.

Видео с участием имама, которого в социальной сети называют Ризабек Батталұлы, вызвал бурную реакцию казахстанского общества. В ролике имам говорит, что ислам допускает в качестве наказания побои супруги, причём бить женщин нужно, не ломая ей кости.

Священнослужитель также призвал молодых мужчин повесить в своих домах плётку, один вид которой будет приводить в страх жену.

"Есть такой хадис: если супруга не слушает своего мужа, то ему разрешено бить её в легкой форме, запрещено бить по лицу", – заявил имам.

Ризабек Батталұлы напомнил, что за все проступки жены перед Богом в ответе муж.

"Мужчина обязан обеспечивать и кормить свою супругу. Я не призываю вас избивать женщин, каждая из них чья-то любимая дочь, сестра. Истинный авторитет и сила мужчины заключаются в том, чтобы не доводить ситуацию до необходимости избиения своей супруги", – заключил проповедник.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • мунайши73
  • akulina
  • Mestnyi
 Trykster (Посетители) Сегодня, 18:47
Цитата: Швейк
21й век, говорите? Хех!

Мракобесы живут по старинке в 9 веке до нашей эры,а ставят из себя святош не забывая набивать свои карманы за счёт тех кто их слушает открыв рот.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:44
Есть еще такая заповедь: "Приходишь домой и начинай бить жену, она знает за что". uhmylka
Это, конечно, шутка.
Наверное этот священник шутник.
 
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  • Mestnyi
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  • мунайши73
  • akulina
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:18
21й век, говорите? Хех! crazy
 
 

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