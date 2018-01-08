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С телефона жены Аршавина поступили угрозы бортпроводнице рейса Москва-Алматы

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 08:31
С телефона жены Аршавина поступили угрозы бортпроводнице рейса Москва-Алматы
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С телефона жены футболиста Андрея Аршавина стюардессе рейса, с которого сняли супругу спортсмена, поступило сообщение с угрозами якобы от имени сотрудников следственного комитета.

Как видно на фото, автор сообщения пророчит бортпроводнице «от 2 до 4 лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком».

В SMS также фигурирует фраза «вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».

Кто именно отправил сообщение с данного номера не известно. Однако при звонке на него отвечает именно жена Андрея Аршавина.

Алиса Казьмина прокомментировала РЕН ТВ данное сообщение. По ее словам, писала SMS не она, а «оперативный сотрудник».

«Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ — мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», — сказала супруга футболиста.

Напомним, ранее стало известно о том, что жену футболиста Андрея Аршавина Алису высадили из самолета перед вылетом рейса из Москвы в Алматы за нарушение правил. Алиса Аршавина, летевшая в бизнес-классе, во время руления самолета отстегнула ремни безопасности — свой и своей дочери — и начала менять ребенку подгузник.

Жене Аршавина понадобилось поменять подгузник ребенку во время руления самолета

«Инцидент действительно имел место быть, так как пассажирка бизнес-класса во время руления, когда уже горело табло «пристегнуть ремни», ходила по салону и игнорировала требования кабинного экипажа сесть и пристегнуться.

Командир воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса, на что имел полное право, так как пассажир нарушал требования полетной безопасности», – заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

После того, как Аршавину сняли с рейса, правоохранители взяли с нее объяснения.
Источник: 365info.kz
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