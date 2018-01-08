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Вирус-майнер в Казнете: Хакеры продают данные 10 000 казахстанских бухгалтеров

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 10:09
Вирус-майнер в Казнете: Хакеры продают данные 10 000 казахстанских бухгалтеров
Фото ©РИА Новости
Учетные данные около 10 000 казахстанских бухгалтеров - пользователей сайта balans.kz выставлены на продажу. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Центре анализа и расследования кибератак.

В организации отметили, что масштаб произошедшего требует срочного вмешательства регулятора для определения круга пострадавших и принятия совместно с владельцем взломанного ресурса мер для информирования пользователей сайта о произошедшем инциденте и соответствующих угрозах, а также дачи рекомендаций о смене паролей для всех используемых в сети Интернет учетных записей.

"Проведенный мониторинг различных площадок "черного рынка" сети Интернет позволил обнаружить предложения о продаже данных с сайта balans.kz. В качестве доказательства продавец прикладывает около 20 аккаунтов сайта balans.kz и сообщает их общее количество - 10 000. Таким образом, исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что произошедший инцидент напрямую задевает интересы 10 000 бухгалтеров, каждый из которых представляет интересы одного или нескольких юридических лиц", - сообщили в Центре анализа и расследования кибератак.

Вирус-майнер в Казнете: Хакеры продают данные 10 000 казахстанских бухгалтеров


В ЦАРКА отметили, что инцидент оголяет целый пласт проблем, таких как отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих обработку персональных данных в частном секторе, утвержденного алгоритма действий для подобных случаев, а также отсутствие ответственности владельца ресурса, допустившего утечку персональных данных.

"В странах - лидерах рейтинга кибербезопасности этими вопросами занимается инспектор по персональным данным, который наделен соответствующими полномочиями. Еще один интересный момент. В мае 2018 года вступают в силу GDRP - экстерриториальные правила обработки персональных данных Европейского союза, согласно которым штрафы могут достигать 20 миллионов евро. Каков будет порядок в случаях, когда в списке пострадавших окажется гражданин Евросоюза?" - добавили в ЦАРКА.

Вирус-майнер в Казнете: Хакеры продают данные 10 000 казахстанских бухгалтеров


Напомним, 4 января 2018 года ЦАРКА обнаружил вирус-майнер на трех популярных казахстанских сайтах для бухгалтеров и юристов. По информации специалистов, вредоносный скрипт "по всей видимости, был размещен путем взлома".

"Наличие майнера подтверждает, что доступы на портал, вероятно, были скомпрометированы. А это значит, что мошенники имеют доступ к базе казахстанских бухгалтеров и к их паролям на этом портале, а также возможность заменить файлы на портале различного рода вредоносными скриптами. Так как портал является основным местом сбора и обмена информацией бухгалтерского сообщества Казахстана, четко прослеживается аналогия с атакой вируса Petya в Украине", - сообщали в ЦАРКА.

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК уже начало принимать необходимые меры по защите казахстанского сегмента сети Интернет от вируса-майнера.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 10:45
Оцифровываемся помаленьку.. prey
 
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  • Lesnik
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 10:25
сколько миллиардов тенге выделили на """защиту"""?
 
 

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