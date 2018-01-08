Сколько будет стоить недвижимость в 2018 году в Казахстане

В 2017 году казахстанцы наблюдали относительную стабильность на рынке нового жилья и снижение на вторичном рынке. В новостройках Астаны цена стабильно находилась на уровне 318 тысяч тенге. В Алматы цены на новое жилье колебались в коридоре 430-450 тысяч тенге, средняя цена квадратного метра в алматинских новостройках на конец года составила около 438 тысяч тенге.



Цены на вторичное жилье в 2017 году в Алматы и Астане снизились в среднем на 5-8%, в то время как в некоторых регионах снижение цен достигало 10-11%.



Президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Елена Грива считает, что в наступившем 2018 году серьезных изменений в ценообразовании на недвижимость не ожидается.



"Сезонного изменения цен нет уже несколько лет. Цена изменяется в зависимости от экономических факторов спроса. При рассмотрении тенденции развития этих факторов в 2018 году цены на недвижимость не покажут особых изменений. В Алматы цены будут оставаться на том же уровне или покажут небольшой рост благодаря пулу покупателей, которые ранее откладывали принятие решения о приобретении недвижимости. Также эти факторы позволят сохранить положительную динамику количества сделок. Начало функционирования Международного финансового центра "Астана" задаст позитивный тренд на рынке недвижимости Астаны", – говорит Елена Грива.



Сохранение цен на уровне 2017 года, по мнению главы Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана, станет возможным также благодаря вводу в действие новых госпрограмм в сфере недвижимости, дальнейшему осваиванию уже введенных.



По мнению вице-президента Объединенной ассоциации риэлторов Нины Лукьяненко, рынок жилья в 2018 году будут стимулировать количество предложений, миграционные потоки (в города прибывает достаточное количество людей), финансовая грамотность и финансовая обеспеченность семей и другие факторы экономического характера.



"Количество сделок в Казахстане за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с этим же периодом 2016 года на 28,6 процента больше. Идет ли речь о повышении платежеспособности населения? Я думаю, нет. Первая причина такого роста в сделках – это наступление спокойствия в душах тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия. За этот период времени многие наблюдали за курсами валют и не спешили делать вложения в квартиры и дома, не до конца понимая, что будет происходить со стоимостью разной валюты", – комментирует Нина Лукьяненко тенденции 2017 года.



В 2018-м году, по ее мнению, спрос останется на высоком уровне, но гораздо важнее, чтобы этот спрос был платежеспособным. Только в этом случае будет наблюдаться дальнейшее позитивное движение. Все также будут популярными квартиры небольшой квадратуры, которые будут приобретаться с целью личного пользования.