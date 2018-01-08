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Имена на автономерах: в МВД ответили на предложение депутата

Просмотров:385 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Имена на автономерах: в МВД ответили на предложение депутата
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В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на предложение депутата Мажилиса Парламента Омархана Оксикбаева разрешить писать на номерах имена автовладельцев, передает Tengrinews.kz.

"В Министерстве внутренних дел предложение о разрешении записывать в государственных регистрационных номерных знаках имена автовладельцев не рассматривалось", - сообщили в МВД, отвечая на запрос редакции.

Сообщается, что на сегодняшний день в Казахстане формы и образцы регистрационных номерных знаков утверждены приказом МВД от 19.12.2015 года, согласно которому ГРНЗ юридических лиц имеют три цифровых и два буквенных обозначения с указанием региона, физических лиц - три цифровых и три буквенных обозначения с указанием региона.

Напомним, мажилисмен Омархан Оксикбаев предложил разрешить писать на номерах имена автовладельцев. Продажа красивых номеров была узаконена в 2015 году. За три года в государственную казну республики поступило более пяти миллиардов тенге. "Эти деньги уходили в чьи-то карманы. Сколько мы теряли. И сейчас при дополнительном рассмотрении закона о дорожном движении ввели нормы по другим уже престижным номерам, где не три, а два номера. Но в любом случае через эту норму мы прикрыли коррупционный канал", - отметил Оксикбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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stanislav154 (Посетители) Сегодня, 21:11
Сами признаёте,что корубция процветает в силовых структурах,и вы с ней не можете побороться своими силами,а ищите пути,чтоб не дать им брать,после таких схем половина штата внутренних дел должна быть расформированна,а вторая половина сидеть в тюрьме! А вместо этого вы им кормушку прикрыли,а работы воров гос.бюджета не лешили!смешно!у нас банановая республика,пока у нас у власти такие люди дающие такие ккоментарии,а про власть вообще молчу,одни высокомерные дармоеды!
 
 

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