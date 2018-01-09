Microsoft перестала принимать платежи в биткоинах

Корпорация Microsoft перестаёт принимать оплату за свои продукты в биткоинах из-за нестабильности этой криптовалюты, на это обратило внимание издание Bleeping Computer. По словам сотрудника службы поддержки компании, это временный шаг. Microsoft начал использовать биткоин в 2014 году и уже временно прекращал поддерживать его в прошлом, сообщает coinspot.io.



Отметим, что аналогичный шаг сделала компания Steam в начале декабря 2017 года. Она объяснила решение отказаться от платежей в биткоинах высокими комиссиями и волатильностью этой криптовалюты. Тогда транзакционные комиссии достигли заоблачных высот, увеличившись с нескольких центов до десятков долларов. В результате биткоин стал практически непригоден для микротранзакций.

Муфтий Египта запретил биткоин



Для таких компаний, как Microsoft и Steam, волатильность биткоина представляет проблему, поскольку внезапные и непредвиденные падения цен приводят к колоссальным убыткам.



Microsoft не позволяет пользователям покупать продукты непосредственно за биткоины. Клиенты должны заносить на счёт установленную сумму в долларах, а затем расплачиваться эквивалентом в биткоинах. С этой конвертации также берётся комиссия, и при падении биткоина компания теряет огромные суммы. Любой финансовый отдел сочтёт такую ситуацию сомнительной.



Теперь Microsoft советует клиентам использовать другие платёжные методы: карты, PayPal или прямые переводы с банковских счетов.



Отметим, что на прошлой неделе Visa разорвала соглашение с эмитентом дебетовых карт WaveCrest, аннулировав сотни тысяч предоплаченных карт в биткоинах, выпущенных Bitwala, BitPay, Cryptopay и другими компаниями.



Хотя цена биткоина всегда колебалась, в последние три месяца её скачки особенно значительны. Для того чтобы цифровую или фиатную валюту широко использовал финансовый сектор, она должна быть стабильной, а этого свойства биткоину явно недостаёт.