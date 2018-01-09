Microsoft перестала принимать платежи в биткоинах

Корпорация Microsoft перестаёт принимать оплату за свои продукты в биткоинах из-за нестабильности этой криптовалюты, на это обратило внимание издание Bleeping Computer. По словам сотрудника службы поддержки компании, это временный шаг. Microsoft начал использовать биткоин в 2014 году и уже временно прекращал поддерживать его в прошлом, сообщает coinspot.io.
Отметим, что аналогичный шаг сделала компания Steam в начале декабря 2017 года. Она объяснила решение отказаться от платежей в биткоинах высокими комиссиями и волатильностью этой криптовалюты. Тогда транзакционные комиссии достигли заоблачных высот, увеличившись с нескольких центов до десятков долларов. В результате биткоин стал практически непригоден для микротранзакций. Муфтий Египта запретил биткоин
Для таких компаний, как Microsoft и Steam, волатильность биткоина представляет проблему, поскольку внезапные и непредвиденные падения цен приводят к колоссальным убыткам.
Microsoft не позволяет пользователям покупать продукты непосредственно за биткоины. Клиенты должны заносить на счёт установленную сумму в долларах, а затем расплачиваться эквивалентом в биткоинах. С этой конвертации также берётся комиссия, и при падении биткоина компания теряет огромные суммы. Любой финансовый отдел сочтёт такую ситуацию сомнительной.
Теперь Microsoft советует клиентам использовать другие платёжные методы: карты, PayPal или прямые переводы с банковских счетов.
Отметим, что на прошлой неделе Visa разорвала соглашение с эмитентом дебетовых карт WaveCrest, аннулировав сотни тысяч предоплаченных карт в биткоинах, выпущенных Bitwala, BitPay, Cryptopay и другими компаниями.
Хотя цена биткоина всегда колебалась, в последние три месяца её скачки особенно значительны. Для того чтобы цифровую или фиатную валюту широко использовал финансовый сектор, она должна быть стабильной, а этого свойства биткоину явно недостаёт.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.