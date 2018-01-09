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Новые штрафы за нарушения ПДД начинают действовать сегодня

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Новые штрафы за нарушения ПДД начинают действовать сегодня
© Sputnik
АСТАНА, 9 янв — Sputnik. С 9 января вводится в действие закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Астаны.

Законом снижены размеры административных штрафов по 40 составам административных правонарушений КРКоАП Республики Казахстан.

К примеру, за стоянку на местах для инвалидов снижен штраф с 50 МРП до 10 МРП, или 24 050 тенге. В прошлом году водители за это нарушение платили 113 450 тенге.

Также снижен штраф за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения. Если раньше за данное нарушение могли оштрафовать на 5 МРП (11345 тенге), то на данный момент предусмотрен штраф в размере 2 МРП (4810 тенге).

Изменилось наказание за непредоставление преимущества в движении пешеходами или иными участниками дорожного движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Ранее за это предусматривался штраф в размере 20 МРП, на данный момент —15 МРП.

Сейчас за уклонение от заключения договора обязательного страхования предусмотрен штраф в размере 10 МРП, раньше за это нарушение штраф составлял 20 МРП.

За превышение скорости от 10 до 20 километров в час (часть 1 статьи 592 КРКоАП) штраф снижен с 10 МРП до 5 МРП, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час (часть 2 статья 592 КРКоАП) — с 15 до 10 МРП, свыше 40 километров в час (часть 3 статьи 592 КРКоАП) — с 30 до 20 МРП. За повторное превышение в течение года штраф снижен с 40 до 30 МРП. При этом по части 1 статьи 592 КРКоАП повторность не предусмотрена.

Кроме того, за нарушение, зафиксированное скоростемерами или другими приборами, можно в течение семи дней оплатить 50% от полной суммы штрафа.
Источник: sputniknews.kz
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