Казахстанским абонентам не дадут "уйти в минус"

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о новшествах в сфере оказания услуг сотовой связи, передает Tengrinews.kz.
"Наше министерство вносит изменения в Правила оказания услуг связи. (...) К примеру, новые правила не позволяют операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в особенности это касается услуг роуминга. Так мы предупреждаем действия операторов по образованию "минуса" на балансе абонентского номера", - написал Абаев на своей странице в Facebook.
Также он рассказал об устранении практики принудительной установки сигнала соединения "beep" при дозвоне на перенесенные номера. Теперь установление перед сигналом вызова дополнительных акустических сигналов и пауз станет возможным исключительно по заявлению абонента.
"Решена проблема навязывания абоненту дополнительных услуг связи путем введения USSD-команды или отправки SMS. Теперь ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг", - отметил министр.
По его словам, в ближайшее время полный текст документа будет опубликован в СМИ, после чего в десятидневный срок новые правила вступят в силу.
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