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В 8 раз подняли штраф для водителей иностранных грузовиков в Казахстане

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 12:48
В 8 раз подняли штраф для водителей иностранных грузовиков в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
В Казахстане изменены размеры штрафов, налагаемых на перевозчиков, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК. Отмечается, что 9 января 2018 года вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях, касающиеся сферы транспорта.

Как отмечают в пресс-службе МИР РК, согласно внесенным изменениям, на 10-20 МРП снижены административные штрафы за проезд АТС с превышением весовых параметров. Кроме того, впредь ответственность за такое нарушение будет наступать при превышении веса от одной тонны.

С 25 до 200 МРП увеличены штрафы для иностранных водителей за осуществление международной перевозки без казахстанского бланка разрешения. Также установлен единый штраф для иностранных перевозчиков в размере 100 МРП за осуществление каботажных перевозок на территории РК.

Кроме того, введена новая административная ответственность за:

- нарушение правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа ж/д транспортом (новая часть 4 статьи 571);

- непредставление и незаполнение перевозчиком товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа при осуществлении перевозки груза, пассажиров и багажа автотранспортом (новая статья 571-1);

- осуществление иностранными перевозчиками международной автомобильной перевозки при наличии неисполненного уведомления, выданного уполномоченным органом транспортного контроля государств - членов ЕЭС, а также отклонение от маршрута, указанного в уведомлении (часть 6 статьи 573);

- осуществление замены (перецеп) тягача или грузового автомобиля на другой тягач или грузовой автомобиль, который не зарегистрирован в государстве регистрации перевозчика (часть 7 статьи 573);

- управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств на лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве (часть 5 статьи 582).

Также сообщается, что из Кодекса исключены часть 6 статьи 593 ("Перевозка самосвалами"), статья 574 ("Отсутствие списка пассажиров"), 576 ("Отсутствие у водителей договора перевозки при осуществлении нерегулярных внутриреспубликанских перевозок"), часть 1 статьи 584 ("Нарушение правил подачи сигналов при водолазных работах"), 609 ("Перевозка пассажиров без соответствующего свидетельства").
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:11
Ну хоть гаишники на дорогах вздохнут, теперь можно по крупному косить.
 
 

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