Минздрав обнародовал, сколько казахстанцев умерли от гриппа в этом сезоне

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. С октября 2017 года зафиксировано пять летальных случаев от ОРВИ, об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций заявил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин.
По информации Бекшина, в целом в мире погибает от гриппа около 500 тысяч человек. В Казахстане в 2012-2013 годах погибли только от гриппа 69 человек, в прошлом году было девять летальных случаев, с октября 2017 года зафиксировано пять летальных случаев от ОРВИ.
Кроме этого, главный санитарный врач предупредил родителей об опасности самолечения и порекомендовал отказаться от участия в массовых мероприятиях в период эпидсезона, не отправлять больных детей в детсады и школы.
Бекшин также сообщил, что резкий рост заболеваемости гриппом среди казахстанцев ожидается в феврале.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.