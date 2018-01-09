Минздрав обнародовал, сколько казахстанцев умерли от гриппа в этом сезоне

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. С октября 2017 года зафиксировано пять летальных случаев от ОРВИ, об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций заявил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин.



По информации Бекшина, в целом в мире погибает от гриппа около 500 тысяч человек. В Казахстане в 2012-2013 годах погибли только от гриппа 69 человек, в прошлом году было девять летальных случаев, с октября 2017 года зафиксировано пять летальных случаев от ОРВИ.



Кроме этого, главный санитарный врач предупредил родителей об опасности самолечения и порекомендовал отказаться от участия в массовых мероприятиях в период эпидсезона, не отправлять больных детей в детсады и школы.



Бекшин также сообщил, что резкий рост заболеваемости гриппом среди казахстанцев ожидается в феврале.