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Стати попросит суд о продаже доли госфонда РК в Кашагане

Просмотров:686 Опубликовано: Сегодня, 15:55
Стати попросит суд о продаже доли госфонда РК в Кашагане
Фото: voxpopuli.kz
Молдавский бизнесмен Анатолий Стати намерен просить суд в Голландии, чтобы тот обязал госфонд Казахстана Самрук-Казына продать долю в гигантском нефтяном месторождении Кашаган для возмещения ему убытков, сообщила Reuters представитель Стати.

«Это ожидаемый план действий», - сказала она на вопрос о возможной продаже доли «Самрук-Казына» в Кашагане.

«Самрук-Казына» не смог немедленно дать комментарий.

Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти обвинения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн семье Стати.

Казахстан подал иск в Англии, обвинив Стати в мошенничестве и требуя опротестовать арбитражное решение.

Более $22 млрд активов Нацфонда, где копятся поступления от недропользователей, заморожены по иску Стати и его компаний против правительства Казахстана.

По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, очередные «слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года» в суде Лондона.

Кашаган, крупнейшее месторождение в мире из открытых за последние десятилетия и самый дорогостоящий мировой нефтяной проект, начал коммерческую добычу нефти в ноябре 2016 года.

Месторождение разрабатывает консорциум NCOC, объединяющий итальянскую Eni, американскую ExxonMobil, китайскую CNPC, британо-голландскую Royal Dutch Shell, французскую Total, японскую Inpex Holdings Inc и казахстанскую госкомпанию Казмунайгаз, которая входит в состав «Самрук-Казына».
Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 22:54
Дайте мне двести лямов бакинских и я сделаю так что этот Стати исчезнет lol еще накинете сто лямов - и вся его семейка.
Я за нацфонд своей страны (накопления своих сограждан) готов пойти на сделку с совестью.

Или предлагаю второй вариант, если деньги заморозил американский банк то надо щемить ТШО, если голландский банк - то зажать шары дверью у Shell в проекте Кашаган. Никакому зарубежному миллиардеру не должно быть позволено покушаться на деньги народа!!!
 
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schmidt.m (Посетители) Сегодня, 22:15
Более $22 млрд активов Нацфонда, где копятся поступления от недропользователей, заморожены по иску Стати и его компаний против правительства Казахстана.
***************
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 17:17
Отдайте им всё!
 
 

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