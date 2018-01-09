Казахстанцы могут посещать без виз 71 страну

В 2018 году в Индексе паспортов Казахстан поднялся на две строчки, заняв 65-е место с возможностью посещать без визы 71 страну мира, передает LS со ссылкой на пресс-службу Henley&Partners.
В 2018 году Казахстан занял 65-е место в мировом рейтинге, разделив его с Беларусью и Оманом. Граждане Казахстана могут посещать без визы 71 страну мира. В прошлом году Казахстан занимал 67-е место в рейтинге, хотя количество стран с безвизовым въездом осталось неизменным.
При этом страны – соседи Казахстана разместились в Индексе паспортов следующим образом: Россия – 48-е место, Азербайджан – 72-е, Узбекистан – 85-е.
На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира.
Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.
Сам Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года компанией Henley&Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
В компании отмечают, что визовые требования объективно отражают статус страны в рамках мирового сообщества. Отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.
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