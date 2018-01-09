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Казахстанцы могут посещать без виз 71 страну

Просмотров:647 Опубликовано: Сегодня, 16:57
Казахстанцы могут посещать без виз 71 страну
Фото из открытых источников
В 2018 году в Индексе паспортов Казахстан поднялся на две строчки, заняв 65-е место с возможностью посещать без визы 71 страну мира, передает LS со ссылкой на пресс-службу Henley&Partners.

В 2018 году Казахстан занял 65-е место в мировом рейтинге, разделив его с Беларусью и Оманом. Граждане Казахстана могут посещать без визы 71 страну мира. В прошлом году Казахстан занимал 67-е место в рейтинге, хотя количество стран с безвизовым въездом осталось неизменным.

При этом страны – соседи Казахстана разместились в Индексе паспортов следующим образом: Россия – 48-е место, Азербайджан – 72-е, Узбекистан – 85-е.

На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Сам Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года компанией Henley&Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

В компании отмечают, что визовые требования объективно отражают статус страны в рамках мирового сообщества. Отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.
Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 8 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 21:47
Цитата: Ян
Два чемодана

Истинный ценитель саранчи. crazy Страшно подумать, что бы он привез из поездки в Нидерланды.
 
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  • Ёж
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:44
Цитата: Ёж
жареная саранча особо приколола, наверно.

Два чемодана question suicide
 
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  • Ян
 Ёж (Посетители) Сегодня, 21:27
Цитата: Ян
Бич пакеты.

eda жареная саранча особо приколола, наверно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:22
Цитата: schmidt.m
Припер домой два чемодана продуктов.

Бич пакеты. uhmylka
 
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schmidt.m (Посетители) Сегодня, 21:11
Только прилетел с Тайланда. Смешные цены на продукты и услуги приятно удивили. Припер домой два чемодана продуктов. Сувениры жрать же не будешь !
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:51
O'zenge jete almai jatyrym goi
 
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  • ЁмоЁ
  • Ёж
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:23
Швейк,
Так поэтому и могут,потому как не могут. boyan
 
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  • Ян
  • ЁмоЁ
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:17
Ввиду отсутствия денег в кошельках они не могут в соседний город поехать, какие нафиг 71 страны? stena
 
 

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