Как коллекторы Казахстана могут «выбивать» долги

Во вторник, 9 января, состоялась встреча представителей Национального банка с работниками коллекторских агентств, общественными объединениями, сообщила пресс-служба регулятора.



Представители Национального банка озвучили разрешенные законом способы взаимодействия с должником: телефонные переговоры; личные встречи; письменные (почтовые) уведомления, направляемые должнику - физическому лицу - по месту жительства (юридическому адресу), должнику - юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу); текстовые, голосовые и иные сообщения по сотовой связи; посредством сети интернет.



Представители Национального банка проинформировали участников о допускаемом законом о коллекторской деятельности времени взаимодействия с должником, а именно:



- только в будние дни;



- не более 3-х телефонных переговоров в течение дня в период с 08.00 до 21.00 часов;



- не более 3-х встреч в течение недели, при этом не более одной встречи в день в период с 08.00 до 21.00.



При этом они отметили, что время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни.



Начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев озвучил действия коллекторских агентств, которые относятся к недобросовестными и, соответственно, запрещены.



В частности, такими действиями являются:



- использование иных способов взаимодействия с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, не предусмотренные законом о коллекторской деятельности;

- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию должника и его представителя, либо разглашение сведений, которые могут причинить им имущественный вред;

- совершение противоправных действий, посягающих на права и свободы должника и его представителя, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение им имущественного и иного вреда;

- оказание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

- введение должника, его представителя в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

- принятие денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;

- требование погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

- разглашение охраняемой законами Республики Казахстан тайны, полученной от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.



Поскольку коллекторская деятельность специфична и социально чувствительна, Терентьев призвал руководителей коллекторских агентств уделять особое внимание найму на работу лиц с безупречной деловой репутацией, а также регулярному проведению разъяснительной работы среди сотрудников, осуществляющих взаимодействие с должниками.



Он отметил, что согласно Закону «О коллекторской деятельности» к взаимодействию с должником и (или) его представителем не допускаются работники, состоящие на учете в психо-, нарко-, тубдиспансерах, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию по правонарушениям против личности, семьи, безопасности собственности.



Также представители Национального банка предупредили представителей коллекторских агентств о последствиях нарушений требований законодательства, а также передаче сведений в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях коллекторов признаков уголовно наказуемого деяния.