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Как коллекторы Казахстана могут «выбивать» долги

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 17:32
Как коллекторы Казахстана могут «выбивать» долги
Фото: © Depositphotos.com/franckito
Во вторник, 9 января, состоялась встреча представителей Национального банка с работниками коллекторских агентств, общественными объединениями, сообщила пресс-служба регулятора.

Представители Национального банка озвучили разрешенные законом способы взаимодействия с должником: телефонные переговоры; личные встречи; письменные (почтовые) уведомления, направляемые должнику - физическому лицу - по месту жительства (юридическому адресу), должнику - юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу); текстовые, голосовые и иные сообщения по сотовой связи; посредством сети интернет.

Представители Национального банка проинформировали участников о допускаемом законом о коллекторской деятельности времени взаимодействия с должником, а именно:

- только в будние дни;

- не более 3-х телефонных переговоров в течение дня в период с 08.00 до 21.00 часов;

- не более 3-х встреч в течение недели, при этом не более одной встречи в день в период с 08.00 до 21.00.

При этом они отметили, что время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни.

Начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев озвучил действия коллекторских агентств, которые относятся к недобросовестными и, соответственно, запрещены.

В частности, такими действиями являются:

- использование иных способов взаимодействия с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, не предусмотренные законом о коллекторской деятельности;
- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию должника и его представителя, либо разглашение сведений, которые могут причинить им имущественный вред;
- совершение противоправных действий, посягающих на права и свободы должника и его представителя, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение им имущественного и иного вреда;
- оказание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
- введение должника, его представителя в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;
- принятие денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;
- требование погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;
- разглашение охраняемой законами Республики Казахстан тайны, полученной от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Поскольку коллекторская деятельность специфична и социально чувствительна, Терентьев призвал руководителей коллекторских агентств уделять особое внимание найму на работу лиц с безупречной деловой репутацией, а также регулярному проведению разъяснительной работы среди сотрудников, осуществляющих взаимодействие с должниками.

Он отметил, что согласно Закону «О коллекторской деятельности» к взаимодействию с должником и (или) его представителем не допускаются работники, состоящие на учете в психо-, нарко-, тубдиспансерах, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию по правонарушениям против личности, семьи, безопасности собственности.

Также представители Национального банка предупредили представителей коллекторских агентств о последствиях нарушений требований законодательства, а также передаче сведений в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях коллекторов признаков уголовно наказуемого деяния.
Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kostya_aktau
 Ёж (Посетители) Сегодня, 18:07
Все красиво продумали- сначала создаются условия нехватки бабла, а потом человека вгоняют в кредиты. Если он прекращает платить, это еще не значит, что он не хочет платить. Он просто не может. Если ваши коллекторы будут наплывать на народ, то народ однажды наплывет на них. А это стремно. Очень стремно, господа небожители.
 
 

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