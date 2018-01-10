«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 10 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.26 KZT
  • €1 = 394.26 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию – Назарбаев

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 08:10
Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию – Назарбаев
Фото: akorda.kz
В Послании Президента народу Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об изменениях в социальной политике государства, передает Today.kz. В системе социального страхования будет усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат.

"Социальная политика будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную экономическую жизнь. Пенсионная система теперь полностью привязана к трудовому стажу. Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию. В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности. В системе социального страхования также будет усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат", - сообщается в Послании.
Порог оказания адресной социальной помощи малообеспеченным слоям населения повышен с 40 до 50 процентов от прожиточного минимума.

Как отметил Глава государства, для трудоспособных малообеспеченных граждан денежная помощь будет доступна при условии их участия в мерах содействия занятости. Для нетрудоспособных граждан меры господдержки также будут усилены.

"Все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме. Хочу напомнить, в 2016-2017 годах были трижды повышены пенсии и пособия. Базовая пенсия выросла в общей сложности на 29 процентов, солидарная – на 32 процента, пособия на рождение ребенка – на 37 процентов, а по инвалидности и потере кормильца – каждое на 43 процента", - отметил Президент.

В 2016-2017 годах также увеличилась заработная плата работников здравоохранения – до 28 процентов, образования – до 29 процентов, социальной защиты – до 40 процентов, госслужащих корпуса "Б" – на 30 процентов, стипендии – на 25 процентов.

"Время кризисное. И немногие страны в мире смогли так же повысить социальные расходы. Расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12 процентов и превысили 4,1 триллиона тенге. Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более трех миллионов казахстанцев", - сообщил Глава государства.

С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на восемь процентов. Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, воспитывающим детей-инвалидов, составило до 16 процентов.

"С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа. Кроме того, поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей", - сказал Нурсултан Назарбаев.
На эти цели, по словам Президента, потребуется до трех миллиардов тенге в 2018 году.

"Для повышения престижа профессии учителя поручаю с 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30 процентов. Обновленное содержание – это современные учебные программы, соответствующие международным стандартам и прошедшие адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах. Они дают нашим детям необходимые функциональную грамотность и критическое мышление", - сказал Назарбаев.

Президент также сообщил о введении новой сетки категорий для учителей.

"Кроме того, поручаю ввести в 2018 году новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями. Категории необходимо присваивать через национальный квалификационный тест, как это делается во всем мире. Это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию. В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата учителей вырастет от 30 до 50 процентов", - сообщил Президент.
На эти цели в 2018 году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 Orion (Посетители) Сегодня, 08:58
С одновременным повышением цен на ВСЁ, эти гроши ничего не стоят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Orion
  • Ёж
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:54
Больше всех в колхозе работала лошадь. Ну, вы в курсе dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика