Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию – Назарбаев

В Послании Президента народу Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об изменениях в социальной политике государства, передает Today.kz. В системе социального страхования будет усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат.



"Социальная политика будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную экономическую жизнь. Пенсионная система теперь полностью привязана к трудовому стажу. Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию. В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности. В системе социального страхования также будет усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат", - сообщается в Послании.

Порог оказания адресной социальной помощи малообеспеченным слоям населения повышен с 40 до 50 процентов от прожиточного минимума.



Как отметил Глава государства, для трудоспособных малообеспеченных граждан денежная помощь будет доступна при условии их участия в мерах содействия занятости. Для нетрудоспособных граждан меры господдержки также будут усилены.



"Все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме. Хочу напомнить, в 2016-2017 годах были трижды повышены пенсии и пособия. Базовая пенсия выросла в общей сложности на 29 процентов, солидарная – на 32 процента, пособия на рождение ребенка – на 37 процентов, а по инвалидности и потере кормильца – каждое на 43 процента", - отметил Президент.



В 2016-2017 годах также увеличилась заработная плата работников здравоохранения – до 28 процентов, образования – до 29 процентов, социальной защиты – до 40 процентов, госслужащих корпуса "Б" – на 30 процентов, стипендии – на 25 процентов.



"Время кризисное. И немногие страны в мире смогли так же повысить социальные расходы. Расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12 процентов и превысили 4,1 триллиона тенге. Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более трех миллионов казахстанцев", - сообщил Глава государства.



С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на восемь процентов. Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, воспитывающим детей-инвалидов, составило до 16 процентов.



"С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа. Кроме того, поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей", - сказал Нурсултан Назарбаев.

На эти цели, по словам Президента, потребуется до трех миллиардов тенге в 2018 году.



"Для повышения престижа профессии учителя поручаю с 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30 процентов. Обновленное содержание – это современные учебные программы, соответствующие международным стандартам и прошедшие адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах. Они дают нашим детям необходимые функциональную грамотность и критическое мышление", - сказал Назарбаев.



Президент также сообщил о введении новой сетки категорий для учителей.



"Кроме того, поручаю ввести в 2018 году новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями. Категории необходимо присваивать через национальный квалификационный тест, как это делается во всем мире. Это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию. В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата учителей вырастет от 30 до 50 процентов", - сообщил Президент.

На эти цели в 2018 году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.