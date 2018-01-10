В Казахстане пользователей сотовой связи ждут радикальные перемены

В ближайшее время в Казахстане вступят в силу новые правила оказания услуг сотовой связи, о чем на своей странице в Facebook проинформировал Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
Представитель ведомства Виталий Ярошенко в эксклюзивном интервью телеканалу КТК
подробно рассказал обо всех принципиальных нововведениях в этой сфере.
"Так, например, более частой проблемой пользователей бывает так называемый минусовой баланс, то есть люди, выезжая за рубеж, открывают услугу роуминга. Выезжая, они имеют на счету 35 000, 10 000 тенге, а возвращаясь обратно, получают счет от оператора - минус 200 000, минус 300 000 тенге. Чтобы избежать таких ситуаций, как раз мы в правилах четко регламентировали, что теперь оператор сотовой связи обязан оказывать услуги только в пределах той суммы, которая есть на счету", - сообщил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций.
"Другим новшеством является отмена так называемых уведомительных сигналов при звонке на перенесенный номер. В 2016 году была введена услуга переноса номеров, и данный способ уведомлений никак не был регламентирован. Соответственно, операторы по своему усмотрению, чтобы исключить отток абонентов со своей сети на другую сеть, начали устанавливать уведомительный сигнал о звонке на перенесенный номер. В адрес нашего Комитета стали поступать жалобы о том, что люди не могут дозвониться на перенесенный номер. При разборе этих фактов выяснилось, что на самом деле дозвон проходит, просто перед дозвоном оператор сотовой связи установил уведомление звуковое: один оператор поставил три коротких "Би-па", потом "Пауза", а потом только идет сигнал вызова; другой оператор поставил голосовое уведомление, потом "Пауза" и потом сигнал вызова. Теперь с этими поправками абонент сам в праве выбирать, уведомлять его о том, что он звонит на перенесенный номер, либо нет", - пояснил собеседник телеканала.
"Еще одним нововведением является такое правило, что все дополнительные услуги сотовой связи оказываются абоненту только по его заявлению, то есть действует принцип: есть заявление - есть услуга. Это нововведение было придумано для чего? Для того, чтобы избежать как раз таких услуг, которые абонент не подключал либо подключил по ошибке (гороскопы, СМС-рассылка, рассылка рекламы какой-либо), поэтому если абонент получает такую услугу, но не подавал соответствующего заявления, он имеет право не оплачивать эту услугу", - заявил чиновник.
"Для облегчения подачи заявления его можно подать как письменно оператору, так и через справочно-информационную службу. В правилах регламентировано, как работает эта справочно-информационная служба, а также введен единый номер дозвона до данной службы, номер 116. То есть теперь абонент любой сети, набирая 116, попадает в справочно-информационную службу, где оператор обязан ему рассказать о текущем его балансе, тарифных планах, а также о получаемых им услугах. Также через эту справочно-информационную службу абонент взаимодействует с оператором при подключении и отключении данных услуг. Правилами предусмотрено создание "Личного кабинета", через который абонент также может управлять своим счетом, подключать и отключать те или иные услуги", - добавил Ярошенко.
"Кроме того, правила регламентируют порядок формирования тарифных планов. На самом деле, операторы сотовой связи самостоятельно формируют тарифные планы и объем тех услуг, которые абонент получает по данному тарифному плану. В действующих правилах не регламентировано то, что при окончании одних услуг оператор мог по своему усмотрению либо приостановить все услуги, предусмотренные данным тарифным планом, либо мог вообще начать тарифицировать услуги, которые закончились по данному тарифному плану, с текущего счета абонента. Теперь это допускается делать только с согласия абонента. Простыми словами это можно объяснить так: допустим, вы подключили тарифный план, предусматривающий вас звонок на номер другого оператора, например, 30 минут, определенный пакет СМС-сообщений, допустим 300 СМС-сообщений, и 10 гигабайт Интернета. Значит, вы активно пользовались Интернетом и исчерпали свой лимит, соответственно, разные операторы поступали по-разному. Некоторые просто приостанавливали вам абсолютно все услуги, включая звонки и СМС, хотя у вас в пакете были эти услуги, другие операторы начинали со счета абонента по другому тарифу оказывать данные услуги. У вас счет обнулялся, потом абонент опять писал нам жалобу о том, мол, как так, он купил тарифный план за 1 000 тенге, на счету у него было 1 000 тенге, а сейчас на счету ноль, и услуги не оказываются, верните деньги. Чтобы такого не происходило, теперь оператор сотовой связи обязан получать согласие абонента на то, что дополнительный объем услуг он будет оказывать в данном тарифном плане", - рассказал он.
"Это наиболее важные изменения, которые мы внесли в правила оказания услуг сотовой связи", - отметил Виталий Ярошенко.