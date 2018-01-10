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Назарбаев подписал закон о Фонде компенсации потерпевшим

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Назарбаев подписал закон о Фонде компенсации потерпевшим
Фото ©Турар Казангапов
Нурсултан Назарбаев подписал закон о Фонде компенсации потерпевшим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О Фонде компенсации потерпевшим", направленный на создание правовых основ оказания материальной помощи лицам, пострадавшим от преступлений, путем единовременной выплаты им денег из Фонда компенсации потерпевшим", - сообщается на сайте Президента.

Также Назарбаев подписал изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам Фонда компенсации потерпевшим.

Ранее министр финансов Бахыт Султанов рассказывал, что фонд будет иметь четыре источника поступления средств. Это фиксированные платежи, налагаемые судом; денежные взыскания за неисполнение процессуальных обязанностей; поступления по исправительным работам; регрессный возврат компенсации с виновного лица.

Определены три категории потерпевших. Первая категория - несовершеннолетние, являющиеся жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток по восьми статьям. Вторая категория - потерпевшие, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), по 19 статьям. И третья категория - правопреемники в случае смерти потерпевшего в результате уголовного правонарушения по 35 статьям.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 21:21
Я понял так что осужденные будут сообща оплачивать потерпевшим.
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 19:50
Очередная кормушка. skuchno
 
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  • Ёж
  • Шым-Актау
 бася (Посетители) Сегодня, 17:01
должен не фонд выплачивать,а государство,которое не может обеспечить безопасность граждан..а уж потом пусть само разбирается с виновными..
 
 

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