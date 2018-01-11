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"Отстранение России было политическим заказом". Хакеры взломали МОК и WADA

Просмотров:407 Опубликовано: Сегодня, 08:21
"Отстранение России было политическим заказом". Хакеры взломали МОК и WADA
фото: twitter
Хакерская группировка Fancy Bears взломала переписку Международного олимпийского комитета (МОК) со Всемирным антидопинговым агентством, пишет "Московский комсомолец". Программисты выяснили, что отстранение спортсменов из России от Олимпиады-2018 было политическим заказом, а не борьбой с допингом.

Fancy Bears неоднократно публиковала информацию о взломе баз данных крупных спортивных организаций, в том числе МОК и WADA. На этот раз "пострадала" переписка чиновников, которые хотят переместить влияние на мировой спорт из Европы в США и Канаду. "Но особый интерес вызывает переписка профессора Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства и который представил два доклада о допинге в российском спорте, на основании которых сборную России не пустили на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане", - говорится в материале.

По сведениям хакеров, целью Макларена было получение преимущества WADA над МОК и его дискредитация. Перед публикацией второй части доклада профессору поступил политический заказ - добиться дисквалификации российской национальной команды, что могло бы помочь WADA усилить свое влияние.




Проанализировав переписку, Fancy Bears утверждает, что "американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных народов", а также лишить европейских чиновников доступа к многомиллионным фондам и взяткам. В электронных письмах исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкмун призывает к выводу WADA из-под юрисдикции МОК, чтобы агентство могло само проверять и наказывать виновных спортсменов.

Также отмечается, что ряд членов команды Макларена имел отношение к спецслужбам США и Британии. В частности, Ричард Янг - партнер адвокатской конторы, которая, как утверждает Fancy Bears, известна своим тесным сотрудничеством с ФБР.

"Все эти факты свидетельствуют о том, что спортивные чиновники ведут напряженную борьбу за власть и деньги. Борьба за "чистый" спорт выглядит как специальная операция, в которой Ричард Макларен играет роль дымовой завесы для специальных агентов. Она крайне далека от настоящего духа fair play, который, как утверждают англосаксы, они якобы защищают", - говорится в расследовании Fancy Bears.

Напомним, что заседание исполкома МОК прошло в Лозанне 5 декабря. Организация приняла решение отстранить сборную России от Игр-2018, однако некоторые спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:55
Валерий_М,
Это точно! У них на кого не плюнь - все олимпийцы или астматики, или склеротики rofl
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 09:56
Ян,
Что русскому допинг, то американцу лекарство. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Ёж
  • Валерий_М
  • Швейк
 Ян (Посетители) Сегодня, 09:37
Mestnyi,
Они всегда были слабаками и зачем им сильные российские спортсмены которые могут побеждать и побеждают,проще обгадить и пользуясь безграничной властью убрать сильного соперника.
 
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  • Вован
  • Ёж
  • Ян
  • tolk
  • dolph02071075
  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 08:51
Да разве кто то в этом сомневался?
 
 

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