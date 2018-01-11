"Отстранение России было политическим заказом". Хакеры взломали МОК и WADA

Хакерская группировка Fancy Bears взломала переписку Международного олимпийского комитета (МОК) со Всемирным антидопинговым агентством, пишет "Московский комсомолец". Программисты выяснили, что отстранение спортсменов из России от Олимпиады-2018 было политическим заказом, а не борьбой с допингом.Fancy Bears неоднократно публиковала информацию о взломе баз данных крупных спортивных организаций, в том числе МОК и WADA. На этот раз "пострадала" переписка чиновников, которые хотят переместить влияние на мировой спорт из Европы в США и Канаду. "Но особый интерес вызывает переписка профессора Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства и который представил два доклада о допинге в российском спорте, на основании которых сборную России не пустили на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане", - говорится в материале.По сведениям хакеров, целью Макларена было получение преимущества WADA над МОК и его дискредитация. Перед публикацией второй части доклада профессору поступил политический заказ - добиться дисквалификации российской национальной команды, что могло бы помочь WADA усилить свое влияние.Проанализировав переписку, Fancy Bears утверждает, что "американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных народов", а также лишить европейских чиновников доступа к многомиллионным фондам и взяткам. В электронных письмах исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкмун призывает к выводу WADA из-под юрисдикции МОК, чтобы агентство могло само проверять и наказывать виновных спортсменов.Также отмечается, что ряд членов команды Макларена имел отношение к спецслужбам США и Британии. В частности, Ричард Янг - партнер адвокатской конторы, которая, как утверждает Fancy Bears, известна своим тесным сотрудничеством с ФБР."Все эти факты свидетельствуют о том, что спортивные чиновники ведут напряженную борьбу за власть и деньги. Борьба за "чистый" спорт выглядит как специальная операция, в которой Ричард Макларен играет роль дымовой завесы для специальных агентов. Она крайне далека от настоящего духа fair play, который, как утверждают англосаксы, они якобы защищают", - говорится в расследовании Fancy Bears.Напомним, что заседание исполкома МОК прошло в Лозанне 5 декабря. Организация приняла решение отстранить сборную России от Игр-2018, однако некоторые спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.