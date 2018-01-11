Нацбанк получит больше полномочий - Акишев

Национальный банк Казахстана получит больше полномочий для осуществления регуляторной и надзорной функций. Об этом рассказал председатель финрегудятора Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом на заседании Правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По его словам, в настоящее время заканчивается разработка законодательных поправок по усилению мандата Нацбанка в этом вопросе.



"В 2017 году в рамках "перезагрузки" финансового сектора Национальным Банком реализована Программа повышения устойчивости банковского сектора. Баланс Казкоммерцбанка полностью очищен от займов БТА Банка, сформирован необходимый уровень дополнительных провизий. Национальным Банком одобрено участие пяти банков в программе оздоровления на принципах солидарного участия акционеров в докапитализации и возвратности государственной помощи", - сказал глава финрегулятора.



По словам Акишева, положительные оценки со стороны рейтинговых агентств в отношении отдельных банков-участников уже получены.



Глава финрегулятора дополнительно сообщил, что во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания народу Казахстана Национальный Банк уже приступил к проработке механизмов окончательного решения вопроса по валютным ипотечным займам населения.



"Принят План совместных действий Правительства и Национального Банка по развитию фондового рынка на 2018-2022 годы в рамках перезапуска рынка ценных бумаг, в котором определены первоочередные меры по восстановлению и перезапуску рынка ценных бумаг. Часть мер уже реализована и продолжается дальнейшая активная работа в этом направлении", - сказал Акишев.



Глава финрегулятора отметил, что одним из показателей восстановления экономической активности являются показатели платежных систем.



"За 11 месяцев 2017 года через платежные системы Национального Банка проведено 33 миллионов транзакций. Сумма платежей достигла 781 триллиона тенге, что на 48 процентов больше, чем за 11 месяцев 2016 года", - прокомментировал Акишев.



Также он рассказал, что для развития страхового сектора Национальным Банком разработан законопроект, который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК. Он направлен на повышение доступности и качества страховых услуг, усиление защиты прав потребителей и обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка.



В заключении Председатель Национального Банка рассказал, что в 2017 году разработан законопроект по вопросам валютного регулирования. При сохранении либерального валютного режима предполагается усилить меры по усилению валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны.



Напомним, Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана призвал ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц и поставил задачи по "перезагрузке" финансового сектора Национальному банку РК.



Необходимо завершить очистку банковского портфеля от "плохих" кредитов. При этом собственники банков должны нести экономическую ответственность, признавая убытки. Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен являться тяжким преступлением. Национальный банк не должен быть созерцателем таких деяний. Иначе зачем нужен такой госорган? Надзор за деятельностью финансовых институтов со стороны Нацбанка должен быть жестким, своевременным и действенным", - заявил Назарбаев.