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Владельцы iPhone X нашли еще один изъян у смартфона

Просмотров:392 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Владельцы iPhone X нашли еще один изъян у смартфона
Иллюстративное фото
Владельцы флагманского iPhone X нашли новый дефект у смартфона. Пользователи со всего мира на различных форумах жалуются на то, что гаджет выдирает волосы на лице, передает Today.kz со ссылкой на PhoneArena.

По словам пользователей, когда они убирают аппарат от лица, волосы с бороды и усов застревают между щелями в корпусе телефона.

Некоторые из владельцев отмечают, что дело в "неправильном" корпусе гаджета. Для того чтобы исправить дефект, на смартфон необходимо надеть чехол.
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Напомним, iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. И практически сразу владельцы начали жаловаться на проблемы с дисплеем. По словам обладателей смартфонов, на экране появлялась вертикальная зеленая линия. В декабре 2017 года владельцы iPhone X сообщили о том, что после после обновления системы сканер распознавания лиц Face ID перестал работать.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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manek (Посетители) Сегодня, 17:54
Можно использовать как депиляторlol
 
 

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