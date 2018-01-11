В Казахстане ужесточены правила для обменников

Утверждены поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Национального банка.



Изменения и дополнения, внесенные в «Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан», вводятся в действие с 26 января 2018 года.



В документе предусмотрено увеличение минимального размера уставного капитала уполномоченных организаций (обменников):



1) 30 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астане и Алматы;



2) 20 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей;



3) 10 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.



При открытии дополнительного обменного пункта уставный капитал уполномоченной организации, формируемый в денежной форме, должен быть увеличен в соответствии с этими требованиями.