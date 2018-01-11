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Из-за метели закрыли дороги в 6 областях Казахстана

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Из-за метели закрыли дороги в 6 областях Казахстана
Иллюстративное фото: sarinform.com
В настоящее время из-за ухудшения погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения на республиканских автодорогах для всех видов автотранспорта в шести областях: Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

С подробным списком закрытых дорог можно ознакомиться здесь.

Для ликвидации последствий снегопада задействовано более 500 единиц снегоочистительной техники и 1 200 человек. За прошедшие сутки использовано более 900 тонн противогололедных материалов.

По прогнозам РГП "Казгидромет", в период с 11 по 13 января 2018 года в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях - метели, на юге и юго-востоке - гололед. 13 января ожидается значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана.

"Напомним, что в целом для зимнего содержания на 2017-2018 годы заготовлено более 130 тысяч кубометров песка и 13 тысяч тонн соли. Функционируют 194 производственные базы, 106 котельных, 139 обогревательных пунктов и 84 склада для противогололедных материалов. Всего к работам по зимнему содержанию подготовлено более 1 300 единиц техники", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Отмечается, что водители и пассажиры могут напрямую обращаться за обновленной и актуальной информацией об автодорогах республиканского значения с городского телефона по номеру +7 7172 444 777, а также на мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777. Также функционирует карта ограничения автомобильных дорог по адресу: http://kazavtodor.soft.kz/cr/map.

"Убедительно просим водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, проявлять водительскую солидарность. При объявлении штормовых предупреждений необходимо максимально ограничить выезды за пределы населенных пунктов", - прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что дороги были закрыты в Астане, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях из-за плохих погодных условий.
Источник: Tengrinews.kz
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