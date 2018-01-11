Когда закончится снежная буря в Астане: в "Казгидромете" озвучили прогноз

В РГП "Казгидромет" рассказали, когда закончится снежная буря в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщила ведущий инженер-синоптик учреждения Молдир Ескалиева, буря прекратится к утру 12 января. Однако следом за ней понизится температура воздуха. Сегодня, 11 января, скорость ветра составляла 28 метров в секунду. По данным синоптиков, ветер уже стихает, сейчас его скорость составляет 18 метров в секунду. "12 января в Астане ночью и утром сохранится порывистый ветер, временами снег, метель. Температура воздуха составит днем 12-15 градусов мороза, ночью - 15...-17 градусов. 13-14 января ожидается погода без осадков, температура понизится ночью до 25 градусов мороза, а днем до 18 градусов мороза", - сказала Ескалиева. В Алматы сегодня ночью продолжится выпадение осадков, затем они прекратятся, а днем 13 января возобновятся. Как пояснила синоптик, непогоду в большинстве областей Казахстана вызвал активный и влажный циклон с районов Атлантики. "С этим циклоном на большей части Казахстана наблюдается неустойчивый характер погоды, то есть сильные снегопады, ветра, на севере страны - местами сильные ветра, а на юге - гололед. В следующие сутки циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и покинет пределы Казахстана. На севере страны температура воздуха понизится до 25 до 30 градусов мороза, в центре - 25-30 градусов, местами 35 градусов мороза, на востоке страны - 20-25 градусов мороза, местами 28 градусов мороза. На западе значительное понижение - 27 градусов со знаком минус, местами 30 градусов мороза. На юге страны намного выше - 10-15-18 градусов мороза", - сообщила Ескалиева. Ранее сообщалось, что Астану накрыла снежная буря. В результате непогоды были отменены занятия в школах, были закрыты аэропорт и дороги.