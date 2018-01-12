Министерству Абаева дали 1,7 миллиарда тенге на мониторинг СМИ

Министерство информации и коммуникаций РК получит в свое распоряжение автоматизированную систему мониторинга национального информационного пространства. Ее разработку планируется завершить к концу 2018 года, сообщается в официальном ответе ведомства на запрос Tengrinews.kz.



На создание информационной системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства" из республиканского бюджета выделяется 1,671 миллиарда тенге.



Предполагается, что система будет представлять собой единый программно-аппаратный комплекс, функционирующий на принципах обработки больших объемов данных.



"Разработчик системы определится после проведения соответствующих конкурсных процедур, предусмотренных законодательством о государственных закупках. Основной целью разработки системы является создание эффективных инструментов для реализации функции уполномоченного органа в области СМИ, предусмотренной подпунктом 13-1 статьи 4-3 закона РК "О средствах массовой информации", - отмечается в ответе Министерства информации и коммуникаций РК.



По информации ведомства, на сегодняшний день мониторингом охвачены республиканские и региональные теле- и радиоканалы, печатные издания, информационные агентства и сетевые ресурсы, поставленные на учет в уполномоченном органе. Всего порядка 930 СМИ. Также сообщается, что осуществляется мониторинг социальных сетей и иностранного сегмента сети Интернет на предмет выявления материалов, нарушающих законодательство РК (пропаганда терроризма, экстремизма, суицида). После создания информационной системы ожидается, что охват СМИ будет расширен.



"Постановлением правительства Республики Казахстан № 823 от 7 декабря 2017 года "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы" юридическим лицом, ответственным за выполнение государственного задания по проведению мониторинга СМИ определено РГП на ПХВ "Центр анализа и информации", - проинформировали в Министерстве информации и коммуникаций РК.



Помимо этого, в ведомстве напомнили, что на сегодняшний день мониторинг СМИ осуществляется в соответствии с Правилами проведения мониторинга средств массовой информации, утвержденными приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 73 от 26 января 2016 года. Правилами было предусмотрено создание информационной системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства".



"В этой связи дальнейшие работы по мониторингу СМИ после создания системы будут также осуществляться в соответствии с Правилами", - пояснили в ведомстве.



Напомним, в ноябре 2017 года министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что в Казахстане планируют внедрить систему контроля за публикациями в Интернете.



"Самое главное в нашей работе - это контроль. Поэтому до конца следующего года мы внедрим автоматическую систему контроля, данная система будет контролировать весь Интернет, проводить обзор информации в Интернете. Конечно, для этого необходимо время, я уверен, что мы реализуем этот проект", - сказал министр на пленарном заседании Мажилиса.