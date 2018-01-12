Стоимость Brent обновила трехлетний максимум

В ночь с 11 по 12 января 2018 года стоимость мартовских фьючерсов поднялась до $70,03 за баррель. Однако на этой отметке цены на сырье продержались недолго и снова откатились к $69 за баррель.
В 8:40 по времени Астаны черное золото продавалось по $69,29 за баррель.
Причиной роста стало снижение запасов нефти в США и рост потребления нефтепродуктов из-за холодной зимы. Согласно данным американского Минэнерго, к 5 января запасы нефти в стране снизились на 4,95 млн баррелей. Это более чем на 1 млн баррелей больше прогнозов. Добыча сырья также снизилась на 290 тыс. баррелей в день до 9,5 млн баррелей в сутки. По информации Bloomberg, серия снижений запасов в США в зимний сезон оказалась самой длинной за десятилетие.
Также повлияло на повышение заявление министра энергетики ОАЭ Суахиля аль-Мазури о том, что он не исключает продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти с Россией и после 2018 года.
Напомним, что в январе 2018 года мартовские фьючерсы нефти марки Brent за ночь выросли на 2% и превысили $69 за баррель, обновив максимум 2,5 лет. Тогда скачок цены произошел после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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