В России бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками

В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает RT.
По мнению авторов инициативы, ныне существующей надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. «Фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут стимулом бережнее относиться к своему здоровью, заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — пояснил руководитель проекта Султан Хамзаев.
Еще одним предложением стало разместить вместо страшных фотографий выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».
В профильном ведомстве рассказали, что готовы изучить предложение, для этого будут изучены опыт других стран и научные данные.
В настоящее время пугающие картинки печатаются на каждой пачке сигарет. С ноября 2017 года изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади.
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