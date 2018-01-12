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В России бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:57
В России бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает RT.

По мнению авторов инициативы, ныне существующей надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. «Фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут стимулом бережнее относиться к своему здоровью, заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — пояснил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Еще одним предложением стало разместить вместо страшных фотографий выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».

В профильном ведомстве рассказали, что готовы изучить предложение, для этого будут изучены опыт других стран и научные данные.

В настоящее время пугающие картинки печатаются на каждой пачке сигарет. С ноября 2017 года изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади.
Источник: lenta.ru
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