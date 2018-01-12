В 1,5 раза хотят поднять поставки нефти через Казахстан в КНР

Увеличение поставок нефти в Китай через Казахстан до 15-18 миллионов тонн потребует от России инвестиций в объеме 6 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.



"Мы просчитали, потребует дополнительных инвестиций, источник пока не определен. Это порядка 6 миллиардов, но с 11 существующих до 13 миллионов тонн… невозможно, необходимо увеличивать до 15-18 миллионов тонн в год. С российской стороны, плюс надо еще казахов спросить", - сказал Гришанин.



Если вопрос будет решен положительно, работы над проектом займут два - два с половиной года с момента принятия решения.



Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял о намерении компании в 2018 году поставить в Китай 50 миллионов тонн нефти. В начале сентября "Роснефть" и китайская CEFC "Хуасинь" заключили пятилетний контракт, предусматривающий поставку в Китай 10 миллионов тонн нефти в год.



Сечин заявлял, что "Роснефть" прорабатывает с "Транснефтью" маршруты поставок. В начале октября "Роснефть" направила "Транснефти" запрос о возможности увеличения поставок нефти в Китай транзитом через Казахстан до 13 миллионов тонн в год с существующих 10 миллионов тонн.



В конце декабря советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что поставки нефти из РФ в Китай через Казахстан по межправительственному соглашению в первом квартале 2018 года составят 2,5 миллиона тонн.