Госдеп США включил Казахстан в группу надежных стран

Госдепартамент США составил интерактивную карту, которая поможет туристам оценить риски посещения разных стран. По новой градации государства разделены на четыре группы.



Первая группа — это страны относительно надежные, для посещения которых можно соблюдать обычные меры предосторожности. В этой категории большинство стран Восточной Европы, Скандинавские страны, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.



Во вторую группу включены страны, в которых необходима повышенная осторожность — страны Западной Европы из-за высокого риска терактов, Украина.



К третьей категории отнесены страны, поездки в которые надо пересмотреть. Сюда попали Россия, Турция, Пакистан, Нигер, Чад, Нигерия.



В четвертой группе страны, в которые лучше вообще не ездить — Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР.



Представитель Госдепартамента Мишель Бернье-Тот пояснила, что новая система градации стран пришла на смену старым рекомендациям и предупреждениям, которые были весьма запутанными. «Даже я устала объяснять разницу между этими рекомендациями и предупреждениями своим коллегам», — приводит ее слова The Washington Post. «Нам нужно было сделать информацию более доступной для людей, чтобы она была более понятной», — объяснила она.