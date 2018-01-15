Госдеп США включил Казахстан в группу надежных стран

Госдепартамент США составил интерактивную карту, которая поможет туристам оценить риски посещения разных стран. По новой градации государства разделены на четыре группы.
Первая группа — это страны относительно надежные, для посещения которых можно соблюдать обычные меры предосторожности. В этой категории большинство стран Восточной Европы, Скандинавские страны, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
Во вторую группу включены страны, в которых необходима повышенная осторожность — страны Западной Европы из-за высокого риска терактов, Украина.
К третьей категории отнесены страны, поездки в которые надо пересмотреть. Сюда попали Россия, Турция, Пакистан, Нигер, Чад, Нигерия.
В четвертой группе страны, в которые лучше вообще не ездить — Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР.
Представитель Госдепартамента Мишель Бернье-Тот пояснила, что новая система градации стран пришла на смену старым рекомендациям и предупреждениям, которые были весьма запутанными. «Даже я устала объяснять разницу между этими рекомендациями и предупреждениями своим коллегам», — приводит ее слова The Washington Post. «Нам нужно было сделать информацию более доступной для людей, чтобы она была более понятной», — объяснила она.
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