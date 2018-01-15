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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Госдеп США включил Казахстан в группу надежных стран

Просмотров:490 Опубликовано: Сегодня, 08:26
Госдеп США включил Казахстан в группу надежных стран
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Госдепартамент США составил интерактивную карту, которая поможет туристам оценить риски посещения разных стран. По новой градации государства разделены на четыре группы.

Первая группа — это страны относительно надежные, для посещения которых можно соблюдать обычные меры предосторожности. В этой категории большинство стран Восточной Европы, Скандинавские страны, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

Во вторую группу включены страны, в которых необходима повышенная осторожность — страны Западной Европы из-за высокого риска терактов, Украина.

К третьей категории отнесены страны, поездки в которые надо пересмотреть. Сюда попали Россия, Турция, Пакистан, Нигер, Чад, Нигерия.

В четвертой группе страны, в которые лучше вообще не ездить — Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР.

Представитель Госдепартамента Мишель Бернье-Тот пояснила, что новая система градации стран пришла на смену старым рекомендациям и предупреждениям, которые были весьма запутанными. «Даже я устала объяснять разницу между этими рекомендациями и предупреждениями своим коллегам», — приводит ее слова The Washington Post. «Нам нужно было сделать информацию более доступной для людей, чтобы она была более понятной», — объяснила она.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 13 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 12:02
Цитата: saktau
Не понимаю почему бы не радоваться тем что одна из самых цивильных стран нас отнесла к категории безопасных к посещению.

А совсем недавно было все наоборот-)))
Разве нельзя быть на самом деле цивильным без чьего либо двойного стандарта? Или действительно, без хозяина все таки трудно прожить-)
 
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  • mr12
  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:55
saktau,
Не понимаю почему бы не радоваться тем что одна из самых цивильных стран нас отнесла к категории безопасных к посещению.

Господин назвал меня любимой женой! (с) х/ф "Белое солнце пустыни"
rofl
 
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mr12 (Посетители) Сегодня, 11:41
Комментарий удален за нарушение правил
 
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schmidt.m (Посетители) Сегодня, 11:40
Госдеп сша и не ведает, сколько американцев посетило Россию только за последние полмесяца.
 
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Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 11:38
Лесник,
saktau,
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  • mr12
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:36
Цитата: saktau
Не понимаю почему бы не радоваться тем что одна из самых цивильных стран нас отнесла к категории безопасных к посещению.

Я несказанно рад, дорогуша. Только разъясни мне, пожалуйста, значение слов "цивильная страна". Это те, кто жрет более слабых? Раньше это называлось ******* ****.
Чтож, пусть посещают, мы им покажем, что такое нецивилизованная гопота. Только лавэхи пусть поболее с собой берут. skuchno
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 11:33
Лесник,
Не понимаю почему бы не радоваться тем что одна из самых цивильных стран нас отнесла к категории безопасных к посещению.

mr12,
Ну так Турция вообще в НАТО.
 
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  • Лесник
 mr12 (Посетители) Сегодня, 11:28
Сюда попали Россия, Турция, Пакистан, Нигер, Чад, Нигерия.

В четвертой группе страны, в которые лучше вообще не ездить — Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР.

Все, кого в позу поставить не получилось.
Вьетнам забыли.
 
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  • Normal
  • Валерий_М
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:19
Как может вызывать недоверие стоящая в коленно-локтевой позиции страна?
 
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Just Do (Посетители) Сегодня, 10:06
Мы не агрессивны но уязвимы.Лесть со стороны госдепа понятна.
 
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