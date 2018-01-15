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Самолет застрял на обрыве в Турции

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Самолет застрял на обрыве в Турции
Фото: epa/vostock-photo
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Анкары в город Трабзон, при посадке выкатился за пределы полосы и застрял на склоне обрыва, ведущего к морю. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Аnadolu.

На борту находились 162 пассажира и шесть членов экипажа, всех их эвакуировали, никто не пострадал. Аэропорт Трабзона после происшествия закрыли на несколько часов.

Инцидент произошел в ночь на 14 января, утром лайнер подняли с обрыва тросом. По данным Haberturk, пилоты потеряли управление при совершении маневра, детали выясняются.

В сентябре 2017 года в Мумбаи лайнер компании SpiceJet при посадке выехал за полосу и увяз в грязи. Землю размыло дождями, сразу после происшествия самолет вытащить и отбуксировать не удалось. В начале года в Японии пассажирский самолет после посадки застрял в сугробе, пассажиры и члены экипажа не пострадали.


Видео опубликовано на YouTube-канале Uçaklara Fısıldayan Adam.
Источник: kazpravda.kz
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