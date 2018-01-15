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Крушение Су-27 под Талдыкорганом: пилоту вынесен приговор

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Крушение Су-27 под Талдыкорганом: пилоту вынесен приговор
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Военный суд Талдыкорганского гарнизона (в Алматинской области Казахстана) вынес обвинительный приговор пилоту боевого самолета Су-27, потерпевшего крушение в декабре 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Интерфакс-Казахстан.

Майор признан виновным в нарушении правил полетов и подготовки к ним (статья 464 Уголовного кодекса РК) и осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с полетами, подготовкой к ним и эксплуатацией военных летательных аппаратов сроком на четыре года, говорится в пресс-релизе военного суда.

"Судом установлено, что 21 декабря 2016 года майор И., нарушая правила полетов и подготовки к ним, не проверив заправку топливом самолета Су-27, принял самолет и осуществил взлет", - сообщается в пресс-релизе.

"В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива. Однако в нарушении действующих правил полетов пилот, поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности", - отмечается в информации.

Действия майора привели к сложной полетной ситуации, которая переросла в аварийную, с остановкой правого и левого двигателя из-за окончания топлива. После чего летчик катапультировался, а самолет, столкнувшись с землей, разрушился.

"По результатам рассмотрения уголовного дела судом министру обороны Казахстана вынесено частное постановление на причины и условия, способствовавших совершению И. уголовного правонарушения", - отмечается в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.

21 декабря 2016 года во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от Талдыкоргана потерпел крушение самолет Су-27 воинской части 21751 Минобороны Казахстана. Летчику удалось отвести самолет от населенного пункта, после чего он катапультировался.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 10:15
Бред какой то,они что там пьяные летают,как так можно.
 
 

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