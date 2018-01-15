Мобильное приложение по отслеживанию качества воздуха создали в Казахстане

Казахстанцы могут отследить качество воздуха с помощью мобильного приложения AirKZ, передает Today.kz. Разработка РГП "Казгидромет" уже доступна на платформах iOS и Android.



В приложении есть данные по 46 населенным пунктам и 84 экологическим постам.



Месторасположение можно выбрать вручную или с помощью автоматического определения геолокации.



"При разработке приложения мы старались сделать его максимально простым и полезным. Обновляются данные каждый час. Кроме данных мониторинга в AirKZ есть описание каждого вещества и его влияние на здоровье человека", - сообщила директор департамента экологического мониторинга РГП "Казгидромет" Ольга Корнюхова.



Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ. Можно увидеть уровень каждого из них в соотношении к предельно допустимой норме.



"По каждому веществу возможно просматривать уровень концентрации в миллиграмм на кубический метр и в отношении к предельно-допустимой концентрации (ПДК). По шкале цвета: 0-1 ПДК – низкий уровень; 1-5 – повышенный уровень; 5-10 – высокий уровень; более 10 ПДК – ВЗ – очень высокий", - сообщили в метеослужбе.



Приложение также просчитывает динамику изменения концентраций за последние 24 часа.



Напомним, в ответе на официальный запрос редакции Today.kz синоптики сообщили, что в РГП "Казгидромет" могут начать выпуск прогнозов погоды для метеочувствительных людей. Специалисты изучают интерес населения и оправданность мониторинга неблагоприятных для самочувствия казахстанцев дней.